Nella Giornata Mondiale della Felicità si brinda con il Cotton Candy Fizz

Cotton Candy Fizz: un esclusivo cocktail nato dalle Bibite Sanpellegrino e il Kong Experience di Salerno per celebrare la Giornata Mondiale della Felicità, il 20 marzo

Felicità è un bastoncino di zucchero filato. Così le Bibite Sanpellegrino, insieme al bartender Giuseppe Bilotti del Kong Experience di Salerno, omaggiano la Giornata Mondiale della Felicità con Cotton Candy Fizz, un cocktail analcolico che strappa un sorriso al solo sguardo, evocando la spensieratezza e la contentezza irrefrenabile della fanciullezza. Il gusto completa l’esperienza giocando sulla dolcezza fiorata dei suoi ingredienti, rosa canina e fiori di sambuco, accompagnati da quello più netto e fresco di Tonica Sanpellegrino e del Tanqueray analcolico, in un connubio che culmina in un soffice zucchero filato posto a guarnizione.

La Giornata Mondiale della Felicità, celebrata ogni anno il 20 marzo, è stata istituita per riconoscere il ruolo cruciale che la felicità e il benessere svolgono per le persone in tutto il mondo. Non è casuale, inoltre, che la data coincida con l’equinozio di primavera, che porta all’inizio di una nuova stagione ma anche ad un’esplosione di colori ed una ventata di positività.

Il gusto del Cotton Candy Fizz è infatti studiato per essere travolgente ed esuberante come una sprizzata di felicità. Ma anche l’occhio, che è specchio dei ricordi, vuole la sua parte; una menzione speciale va dunque al protagonista del cocktail: lo zucchero filato – quello che da bambini era la più desiderabile delle leccornie.

“Da sempre proviamo a trasmettere felicità e positività ai clienti che entrano nel nostro locale” – dichiara Marco Sileo, titolare del Kong Experience – ecco perché insieme al nostro bartender Giuseppe Bilotti abbiamo dato vita ad un cocktail che potesse esprimere, solo guardandolo, contentezza e good vibes”.

Una creazione unica ed analcolica che sposa il trend della Sobrietà all’italiana – la tendenza arrivata da oltreoceano di chi sceglie proprio la sobrietà come stile di vita, reinterpretata dalle Bibite Sanpellegrino attraverso una drink list sobria ma ricca di gusto e creatività, che si arricchisce quest’anno con nuove ed inedite proposte.

Per preparare il cocktail basterà unire in un Collins glass tutti gli ingredienti, tra cui il ghiaccio, la Tonica Sanpellegrino, il Tanqueray, lo sciroppo di fiori di sambuco e il Cordiale – a base di zucchero e di un tè antiossidante ottenuto filtrando a maglia stretta rosa canina, rosa karkade, tè matcha, fiori di sambuco e moringa in polvere (antiossidante naturale). Per mescolare bene tutti gli ingredienti, basterà poi far rimbalzare il chunk, prima di guarnire il drink con una leggera e delicata nube di zucchero filato rosa – o cotton candy, da cui il cocktail prende il suo nome.

COTTON CANDY FIZZ

INGREDIENTI

Tanqueray 0.0. 35 ml

Cotton candy cordial 25 ml

Sciroppo ai fiori di sambuco 10 ml

Tonica Sanpellegrino

Pink cotton candy

PREPARAZIONE

Il cocktail è costruito con una tecnica build. Inserire in un Collins glass tutti gli ingredienti, tra cui ghiaccio chunk ice (parallelepipedo), Tonica Sanpellegrino, Tanqueray 0.0, Sciroppo di fiori di Sambuco. Successivamente, far rimbalzare il chunk per mescolare bene.

Il cordiale è realizzato con un tè antiossidante che contiene: rosa canina, rosa karkade, tè matcha e fiori di sambuco, per un totale di 1,5 g. Al composto si aggiungono circa 2/3 grammi di moringa in polvere prima di filtrarlo con maglia stretta e pesarlo, con una proporzione di 1:1 tra preparato e sciroppo di zucchero. In un secondo momento, aggiungere acido citrico e malico (rispettivamente 20g e 10g in un litro di composto), per dare una carica in più

Come garnish, prevedere zucchero filato colorato