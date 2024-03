Chiara Ferragni e Fedez alla festa di Leone, ma le foto fanno discutere

Chiara Ferragni e Fedez insieme al compleanno del figlio Leone, che ha compiuto 6 anni. Ma dalle foto emerge una stranezza: le facce dei bambini non si vedono mai

Consueta grande festa di compleanno per Leone Lucia Ferragni, il primogenito della coppia (scoppiata) formata da Chiara Ferragni e Fedez. La festa, a tema Sonic, si sta svolgendo questo pomeriggio (il compleanno è proprio oggi, 19 marzo) ed è documentata da entrambi con alcune foto pubblicate nelle storie su Instagram. Quello che salta subito agli occhi, a dir la verità, è un dettaglio piuttosto inedito per la coppia più social del web degli ultimi anni: in tutte le foto (anche in quelle di questa mattina pubblicate da Chiara Ferragni, sia di Leone che di Vittoria), i bambini sono di spalle o girati in modo che non si veda il viso. Non c’è nessuna foto in cui appaia la faccia. Anche il video di Vittoria che gioca durante la festa la riprende di spalle. Potrebbe essere un caso. Ma anche no.

NIENTE FACCE DEI BAMBINI, È PARTITA UNA BATTAGLIA LEGALE?

Il primo pensiero, inevitabilmente, va ad una (possibile) una battaglia legale sull’utilizzo dell’immagine dei bambini che la coppia potrebbe avere intrapreso nell’ambito della difficile separazione. O perlomeno a un dietrofront suggerito dagli avvocati. Del resto, i due pubblicano foto dei bambini quotidianamente da quando sono nati, e il fatto di aver lucrato sui figli e sulla loro immagine è proprio una delle accuse più forti nei loro confronti. Vedere oggi tante foto (sul profilo di Fedez compare una sola foto dei bambini, abbracciati a lui di spalle, mentre Chiara Ferragni ne pubblica svariate) senza nemmeno un viso è molto strano. Se è partita una ‘battaglia’ o una cautela di questo tipo, è però cosa recentissima. Di ieri o di oggi. Solo due giorni fa, infatti, su Instagram Chiara Ferragni aveva pubblicato alcuni scatti dei bambini in un maneggio, e in quel caso le facce erano mostrate senza problemi. Oggi però no, né da lei né da Fedez.

LE FOTO DELLA FESTA

Tornando alla festa per Leone, Chiara Ferragni per prima ha pubblicato alcune foto della tavola apparecchiata (per Leone e una decina di amichetti che faranno una merenda insieme) e poi Fedez ha pubblicato invece la mega torta modellata tutta ispirata al personaggio del videogioco Sonic, tema appunto prescelto per la festa. In un video pubblicato da Chiara Ferragni che mostra il buffet, poi, si sente in sottofondo la voce di Fedez

LE FOTO RICORDO SEPARATE

Insomma, l’influencer e il cantante, che nell’ultimo mese sarebbero entrati in una crisi forse irreversibile (anche se sul web diversi fan della coppia hanno fatto notare che nei giorni scorsi al dito di Chiara sarebbe riapparsa la fede prima tolta), sono dunque entrambi presenti al party per Leone, che oggi compie sei anni: è nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles. Però quello che emerge dai social sono foto di famiglia ‘separate’, fatte davanti al cartellone (in questo caso di Sonic) che solitamente fa da sfondo alle foto ricordo di un party. Il cartellone è lo stesso, ma loro fanno due scatti diversi: prima Fedez pubblica la foto con i due bambini, poi poco dopo lo fa lei, diffondendo analoga foto di se stessa con i bimbi. Ma nessuna foto di famiglia fatta insieme. Negli anni passati, quando i Ferragnez organizzavano analoghe feste di compleanno, la foto ricordo era un must ed erano ovviamente tutti insieme.

LE CRITICHE A FEDEZ

Nella giornata di oggi, prima che uscissero questi scatti della festa, il web aveva criticato Fedez per la scelta di pubblicare oggi, nel giorno del compleanno del bambino, la foto del suo incontro con il premio Nobel per la pace e non una foto di Leone. Chiara Ferragni, invece, aveva cominciato a parlare del compleanno di Leone già ieri sera, mostrando il bambino addormentato e dicendosi emozionato a dormire con lui “mentre compi sei anni”. Poi questa mattina gli abbracci e gli auguri. Ma con Leone di spalle, oppure fotografato senza che si vedesse il viso (come nella foto in cui si vede la coroncina con scritto 6, come gli anni che compie).

IL COMPLEANNO DI VITTORIA

Fra pochi giorni, il 23 marzo, sarà il compleanno della piccola Vittoria, che di anni ne compie tre. Come sarà celebrata la festa per questa ricorrenza?

FONTE. Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).