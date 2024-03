Veronica Peparini e Andreas Muller diventano genitori di due gemelline

Veronica Peparini e Andreas Muller sono genitori. La coppia, che ha sempre aggiornato i fan sui propri canali social, ha annunciato la nascita di due gemelline

Veronica Peparini e Andreas Muller sono genitori. La coppia, che ha sempre aggiornato i fan sui propri canali social, ha annunciato la nascita di due gemelline. “Sono in lacrime e senza parole– ha scritto il neo papà che in foto sorride alle due bimbe- ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora. Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”.

Tra i commenti sono tanti i colleghi e gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi a congratularsi: da Alessandra Amoroso a Lorella Cuccarini, passando per Raimondo Todaro e personaggi come Simone Montedoro e Filippo Bisciglia.

I MOMENTI DI PREOCCUPAZIONE

L’arrivo di Penelope e Ginevra, insomma, fa gioire chi ha tifato per loro in questi mesi. Peparini, 53 anni, e Muller, 27, avevano raccontato il momento di difficoltà attraversato durante la gravidanza. Dopo l’annuncio a Verissimo, lo scorso novembre il momento di grande preoccupazione: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori“.

Superata la tempesta, a febbraio di quest’anno, la coppia ha festeggiato le bambine con un party anticipato.