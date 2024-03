Tra rumors di baci e risse, Staffelli consegna un nuovo Tapiro d’oro a Fedez

Ennesimo Tapiro a Fedez: il rapper commenta le voci del bacio a un’altra ragazza. E, intanto, circolano nuove voci che parlano di una rissa tra l’artista e un altro rapper

Dodicesimo Tapiro d’oro per Fedez. Nella puntata di lunedì 18 marzo, Valerio Staffelli ha consegnato l’ennesima ‘onorificenza’ al rapper. Motivo scatenante questa volta è lo stop del podcast Muschio Selvaggio, annunciato dallo stesso Fedez la scorsa settimana. “Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole– ha spiegato l’artista all’inviato- perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo”.

LA CRISI CON CHIARA FERRAGNI

Occhiale scuro e non troppa voglia di parlare, Fedez ha dovuto rispondere anche a qualche domanda sull’argomento più chiacchierato di questi ultimi mesi: la crisi con Chiara Ferragni.

E, tra gli ultimi gossip a riguardo, non poteva mancare il racconto di un Fedez avvinghiato a un’altra ragazza in quel di Parigi. A raccontare l’episodio era stata l’influencer Elisa De Panicis. Fedez, ai microfoni di Stafelli, su questo ha dichiarato: “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?”.

“Ho due fantastici bambini che sono la mia priorità– ha spiegato il rapper- quindi non voglio fare la lotta nel fango”. QUI il video completo.

UNA PRESUNTA RISSA CON UN ALTRO RAPPER

La ruota dei rumors, intanto, continua a girare. Secondo Dagospia e Dillinger News, Fedez sarebbe stato coinvolto in una rissa con il rapper Naska. “Fedez- ha raccontato Fabrizio Corona- ha fatto una rissa molto accesa al release party di Tony Effe. Non è una cosa apprezzabile, perché oramai Fedez è grande e non è più quello di un tempo e non ha bisogno di dimostrare di essere un maschio alfa in questo modo”. Il motivo sarebbe specifico: “A quanto pare i suoi figli. Questo succede a tutti i padri che amano, incondizionatamente, gli unici veri amori della propria vita”.