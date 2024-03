Su TikTok: per sapere quale sorpresa c’è nelle uova di Pasqua basta pesarle

La sorpresa nelle uova di Pasqua? Basta pesarle (dicono su TikTok). Il trucco funziona realmente o è una fake news?

Un trend sui social che è diventato virale: pesare le uova di Pasqua per capire che sorpresa troveremo dentro. Da un po’, infatti, non è raro vedere nei supermercati, in fila alla bilancia del reparto ortofrutta, normali acquirenti con tre o quattro uova incartate in mano pronti a pesarle. Ma perché? Semplice, spiega la teoria sui social, il peso aiuta a trovare il regalo desiderato grazie a chi ha fatto preventivamente un unboxing (banalmente: ha scartato le uova prima di Pasqua) e lo ha pubblicato.

Per il trend, ovviamente, la fa da padrone la Kinder che per questo 2024 ripropone le sue inimitabili sorprese, giochi a tema creati ad hoc e caratterizzati con i personaggi più amati del momento: Batman e Disney Princess, Marvel, Miraculous, Jurassic World e Mario Kart, e anche Frozen, Winx, Hot Wheels, Dragonball e Mickey&Friends. Ma per un mondo votato al consumismo e al voler a tutti i costi accontentare i figli ecco che non basta scegliere l’uovo a tema, ora bisogna anche sapere che cosa troverà dentro il nostro amato pargolo.

Molti supermercati per arginare la nuova moda stanno vietando la pesa delle uova sulle bilance della frutta e verdura, ma possono farlo? Lo spiega Massimilano Dona, avvocato e famosissimo tiktoker, che sui social dice: “Il supermercato ha tutte le ragioni per farlo, per questioni igieniche o per evitare che si crei una coda. Ma anche voi avete tutto il diritto di poter pesare i prodotti, portandovi la vostra bilancia da casa”.

“Secondo me il problema è che le uova vengono toccate troppo, l’altro giorno al supermercato erano tutte rotte… la misuro, non mi va bene e lo ributto giù”, si lamentano sui social. E anche: “Più che altro la maggior parte delle persone le scuotono forte e ci sono tutte le uova rotte.. non mi sembra corretto”.

Altri si lamentano del fatto che il ‘trucchetto’ non funziona, il peso dell’uovo alcune volte non è preciso come descritto dai mille video su Youtube e TikTok. È una notizia fake. Altri, invece, confermano la teoria e mostrano le loro soprese Kinder trionfanti. Qui sotto un video che riassume i pesi e le sorprese che si possono trovare. A voi l’ardua sentenza: che sorpresa di Pasqua è?