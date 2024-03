Audi vs Lancia in “Race for Glory”, il film che racconta il Mondiale Rally ’83

Arriva al cinema “Race For Glory”: la sfida tra Audi e Lancia nel Mondiale rally dell’83 in un film. Riccardo Scamarcio è Cesare Fiorio: “Mostriamo la genialità degli italiani”

Al cinema il 14 marzo con Medusa arriva l’incredibile storia del campionato del mondo di rally del 1983, in cui i coraggiosi sfavoriti del team Lancia, guidati dall’iconico team manager Cesare Fiorio affrontarono il potente team Audi in un’impresa che fino a quel momento sembrava impossibile, dando vita una delle più grandi sfide della storia dello sport. A raccontarla in ‘Race for Glory – Audi vs Lancia’ è Riccardo Scamarcio, qui nei panni di Fiorio, co-produttore e co-sceneggiatore del film. Nel cast anche Daniel Bruhl nel ruolo di Roland Gumpert, il direttore sportivo dell’Audi; Volker Bruch in quello del pilota di punta della Lancia, Walter Rohrl; Gianmaria Martini in quello del primo pilota dell’Audi Hannu Mikkola; Katie Clarkson-Hill, Giorgio Montanini, Haley Bennett e il cameo di Lapo Elkann nei panni del nonno Gianni Agnelli.

RACE FOR GLORY, RICCARDO SCAMARCIO: “MOSTRIAMO LA GENIALITÀ DEGLI ITALIANI”

“Non ero un appassionato di rally fino a quando non ho visto su internet alcuni video del campionato del 1983. Mi ha colpito la genialità, la passione, la follia e l’astuzia di un uomo, Cesare Fiorio, che riesce a mettere in crisi la tecnologia e il denaro”, ha spiegato Scamarcio. “Ho pensato che questa storia potesse parlare a noi italiani facendoci ricordare chi siamo e cosa sappiamo fare” raccontando anche “la semplicità e l’onestà di un mondo meccanico ed analogico. Aspetti che non siamo più abituati a vedere nella società di oggi sempre di più volta a schiacciare l’uomo attraverso la tecnologia in cui vengono messi in scena sempre i supereroi. Qui non c’è nessun super uomo ma si elogia qualcosa di diverso“.

Presente in conferenza anche il vero Cesario Fiorio. “È stata una grande emozione rivedere quel campionato sul grande schermo. Una vittoria storica per l’Italia e particolarmente significativa perché abbiamo vinto con una Lancia con due ruote motrici. L’Audi, invece, era più avanti: ne aveva 4”, ha commentato Fiorio.

Diretto da Stefano Mordini e scritto da Filippo Bologna, Mordini e Scamarcio, il film è una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in associazione con Mas S.r.l., prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, coprodotto da Victor Hadida.