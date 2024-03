Parte con il botto “La casa dei figli di Mouse”, il Grande Fratello alla napoletana

“La casa dei figli di Mouse”, il Grande Fratello alla napoletana, su TikTok: i 12 tiktoker dovranno convivere per 5 ore al giorno, ripresi in diretta streaming dalle 21 alle 3 di notte

Oltre 200mila visualizzazioni su YouTube, migliaia di commenti e interazioni. Numeri incredibili per la prima puntata di ‘La casa dei figli di Mouse’, il reality in stile Grande Fratello con protagonisti 12 popolari tiktoker napoletani. Un nuovo esperimento che mette al centro il web, per citare le parole dell’ideatore Massimiliano Triassi, che con la sua Max Adv ha prodotto un format che entrerà nella storia dei social.

COME FUNZIONA ‘LA CASA DEI FIGLI DI MOUSE’

Il reality dura 3 settimane. I 12 tiktoker dovranno convivere per 5 ore al giorno, in una location colorata a Somma Vesuviana, ripresi in diretta streaming dalle 21 alle 3 di notte. Azzu è il governante della casa, che avrà il compito di controllare e monitorare i comportamenti degli inquilini, accompagnandoli in questa avventura. Il tiktoker Enzo Bambolina partecipa nelle vesti di coordinatore e confessore della casa, un Alfonso Signorini in versione TikTok.

I concorrenti sono: Laura la Divina, Rita De Crescenzo, Salvo Salemi con il figlio Luigi (gli unici di Milano), nonna Milina Gatta e il nipote Giuseppe Anna, Papusciello, Mucella, Francesca Squillace, Vittorio Anthony Obiechefu e Salvatore Ferdinandez.