Fedez nostalgico su Instagram tagga la ex fidanzata

Fedez nostalgico su Instagram: 13 anni fa la pubblicazione del primo disco e i video girati dalla ex Silvia (che tagga)

“Tredici anni fa l’inizio di tutto”. È un Fedez nostalgico quello che su Instagram ricorda l’uscita (il 12 marzo 2011) del suo primo disco: ‘Penisola che non c’è’.

“Sono molto legato a Penisola che non c’è- dice il rapper in video- è stato il disco che mi ha fatto iniziare la carriera artistica e, tra i concerti più belli della mia vita, credo ci sia quello che ho fatto quando è uscito questo disco al Leoncavallo, centro sociale di Milano, con mia mamma e mio papà che vendevano fuori i cd e le magliette. Avevamo fatto un baracchino. Fu un concerto veramente fico”.

“Sto invecchiando raga”, riflette l’artista, in questi giorni al centro delle cronache per la querelle con Luis Sal sulla questione ‘Muschio Selvaggio’ e del gossip per la crisi con Chiara Ferragni. Il 34enne, andato via dalla nuova casa comprata con la moglie, è spesso a Rozzano dove è nato, cresciuto e ha mosso i primi passi da rapper.

Ricordando quegli anni racconta: “Avevo speso tutti i soldi che avevo per registare il disco e non ne avevo più per girare i video e quindi mi sono comprato una telecamerina, ho risparmiato soldi e ho imparato a girare i video. Ai tempi c’era Final cut, imparai a montare i video per necessità e i primi che uscirono erano girati dalla mia ex fidanzata, che taggo e saluto, Silvia, io li montavo e facevo la regia. Non solo mi ha regalato un sogno questo disco, ma mi ha anche insegnato a coltivare un’altra passione, il montaggio video“.

Con Silvia Brigatti, tatuatrice, Fedez ha avuto una relazione fino al 2011. Accanto al tag la scritta: “Disco autoprodotto con i soldini del nostro piccolo studio di tatuaggi“. Il video è stato ripostato dalla ragazza che ha aggiunto un cuoricino rosa.