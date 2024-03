Crisi con Fedez, Ferragni a una fan: “Non è una scelta mia”

Di rientro da New York, Chiara Ferragni risponde a una fan sulla crisi con Fedez: “Purtroppo non è una scelta mia”

Dopo una settimana a New York, Chiara Ferragni torna in Italia e risponde ai fan che su Instagram la inondano di messaggi. Sotto l’ultimo post, un commento dell’imprenditrice digitale balza all’occhio, per diventare subito virale. “Stupenda, ma Fede…il tuo valore aggiunto”, scrive un’utente.

“Purtroppo non è una scelta mia”, scrive la 36enne di Cremona. Sguardo triste, nelle storie Ferragni ha ringraziato nuovamente tutti per i messaggi di incoraggiamento. “Sono stati 5 giorni un po’ di up and down, che mi servivano, insieme a care amiche, soprattutto Pardis che sta sempre starmi vicino quando ho bisogno di lei“, ha spiegato in video prima di andare dai “cuccioli”, come chiama i due figli avuti con Fedez, Leone e Vittoria.

Prima di partire, l’influencer aveva scritto: “Auguratemi buona fortuna”. Non è chiaro se si riferisse al volo o ad altro. C’è, però, chi non ha gradito il commento: “Non trovo carino dire esplicitamente chi ha scelto cosa. Sarà stata una decisione complessa, frutto di un percorso condiviso e di dinamiche che non si conoscono pubblicamente. Sarebbe stato più rispettoso lasciare questo ‘dettaglio’ riservato”.

Fedez, tornato a Rozzano, continua, invece, a pubblicare post nostalgici. Oggi il ricordo dell’uscita del primo disco e i video che girava aiutato dalla ex Silvia.