Birra e Fritto – Una Storia d’Amore: vince Alessandro Castorina

Birra e Fritto – Una Storia d’Amore 2023, il contest che celebra un connubio irresistibile, è stato vinto da Alessandro Castorina

Un sorso di birra fresca e aromatica, un boccone di frittura croccante e goloso. È il pairing protagonista del contest Birra e Fritto – Una Storia d’Amore 2023 organizzato da 50 Top Italy in collaborazione con Birrificio Fratelli Perrella e Oleificio Zucchi, che ad ogni edizione convince e vince.

Ha convinto il panel di giurati formato da esperti, giornalisti enogastronomici e addetti ai lavori che, fra una cinquantina di ricette presentate, scremate in una cinquina finalista, hanno decretato vincitrice “Etna Mungibeddu” di Alessandro Castorina, di Scirocco Sicilian Fish Lab a Catania, da gustare sorseggiando una Fravort Triple. Una coppia in cui texture e sapore del morso e aromaticità del sorso si sostengono e si esaltano a vicenda. Molto suadente l’impatto visivo della preparazione, che richiama l’Etna ed è anche un piccolo gemellaggio con il Vesuvio. Una reinterpretazione contemporanea della frittatina di pasta proposta al nero di seppia con riferimenti alla tradizione familiare dello chef e profondamente radicato nel suo lavoro giornaliero nella friggitoria affacciata sul mercato del pesce di Catania.

Lo chef Alessandro Castorina si è lasciato ispirare dalla tradizione catanese di portare la domenica a tavola la pasta con il nero di seppia. Sua nonna, la domenica sera, la ripassava in padella. Il ricordo di quella crosticina croccante lo ha portato a progettare la versione in frittatina di pasta, fritta, alleggerita da spuma di ricotta ragusana e colorata da un tocco di gel di pomodoro datterino. Rosso come il filo che ha idealmente seguito nella forma e nero come la lava che richiama il Mungibeddu, come familiarmente si chiama l’Etna, ma anche il Vesuvio, presenza della skyline di Perrella Academy, centro polifunzionale a Gianturco sede del contest.

Giuseppe Perrella, per l’omonimo birrificio artigianale di famiglia, ha sottolineato: “Anche quest’anno è una bella emozione vedere in gara i giovani sulla coppia birra di qualità e fritto, in cui la birra accompagna ed esalta il lavoro creativo fatto in cucina in una danza che esprime tutto il gusto e la piacevolezza dello stare insieme a tavola”.

Anna Baccarani e Stefano Vezzani di Oleificio Zucchi concordando sul valore del contest e hanno sottolineato: “La qualità che noi perseguiamo nell’attenta ricerca e messa a punto di un prodotto per la friggitoria in ristorazione, quale Il Fritturista, si valorizza anche così, dando un palcoscenico espressivo ai giovani che, mettendosi in gara, portano idee nuove e molto interessanti”.

Per i curatori di 50 Top Italy, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere “ È stata un’occasione come sempre utile per guardare al lavoro dei giovani talenti in cucina, stimolante per la crescita comunicativa del comparto frittura che è protagonista nella ristorazione di qualità, perché un fritto croccante e un’ottima birra mettono d’accordo davvero tutti”.

Molto stretta la classifica dei 5 finalisti, che hanno presentato ricette di grande qualità tecnicamente ben eseguite e molto piacevoli da mangiare.

Al secondo posto si è posizionato Stefano Minervino di Condividere Bistro & Mixology ad Arona (NO), con “Panissa di Lago” in versione street food, abbinata a una Fravort Triple.

Al terzo posto, Renato Ruggiero di Farinati Pizzeria a Casavatore (NA), con i “I fritti del Monsù” abbinati a La Bionda del Brenta.