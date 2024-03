Oppenheimer pigliatutto: assegnati 7 Premi Oscar al film di Nolan

L’unica vera sorpresa è l’Oscar come miglior attrice protagonista a Emma Stone per il suo ruolo in Povere creature!. La favorita era la nativa americana Lily Gladstone per la sua interpretazione in Killers of the Flower Moon di Scorsese. Miglior attrice non protagonista Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers. Ad Anatomia di una caduta il premio per la miglior sceneggiatura originale e ad American Fiction quello per la miglior sceneggiatura non originale. Solo un Oscar minore per Barbie.