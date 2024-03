Fedez annuncia lo stop al programma Muschio Selvaggio

Dopo gli ultimi sviluppi legali nella faida con Luis Sal, Muschio Selvaggio si ferma. Fedez: “La situazione è insostenibile”

Muschio Selvaggio, il podcast creato da Fedez e Luis Sal, si ferma. Gli ultimi sviluppi legali tra i due ex soci sono al centro dello stop che il rapper ha annunciato nella puntata pubblicata oggi.

“Abbiamo girato questa e altre due puntate. Poi non gireremo più- spiega Fedez- la situazione è attualmente in una fase di stallo, i soldi stanno letteralmente finendo. Da dieci mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente io e Marra (il sostituto di Luis Sal, ndr). La situazione è parecchio complessa. Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti“.

A dare gli ultimi aggiornamenti è stata una nota ufficiale dell’ufficio stampa dello youtuber che ha reso nota la sentenza del Tribunale di Milano sulla faida che per mesi (da giugno 2023) ha riempito i siti di informazione. “Il provvedimento- si leggeva- ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast“.

Sulla questione, Mr. Marra aggiunge: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e le decisioni dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta“. Per questo, Muschio Selvaggio “o lo portiamo avanti noi, come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi, chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”. E Fedez ribadisce: “Vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast. Io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche più del valore attuale. Sono gasato. Abbiamo tante idee”.