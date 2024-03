Sondaggi politici: giù Fratelli d’Italia ma Meloni resta la leader più apprezzata

Sondaggi politici: continua a crescere la sfiducia nel governo. FdI primo partito ma in calo. Giorgia Meloni resta saldamente in testa nel gradimento dei leader

Ancora in calo la fiducia degli italiani nel Governo Meloni. E’ quanto emerge dai nuovi sondaggi Dire (www.dire.it)-Tecnè con interviste effettuate tra il 7 e 8 marzo 2024. Il 53,0% degli elettori non ha fiducia nell’esecutivo, percentuale in salita del +0,2 rispetto alla scorsa settimana. Diminuisce anche la percentuale di chi ha fiducia (-0,1%) attestandosi al 40,1%. Non sa il 6,9% (-0,1).

FDI PERDE QUALCOSA MA RESTA PRIMO AL 27,8%

Anche questa settimana Fratelli d’Italia resta di gran lunga il primo partito nelle preferenze degli italiani, ma proseguendo un trend di un leggero calo. Il Pd resta sempre al secondo posto, ancora con una piccola risalita. La Lega scende leggermente e va sotto l’8%. E’ quanto emerge dai sondaggi politici Dire-Tecnè.

Il partito di Giorgia Meloni è al 27,8% (-0,3 rispetto a una settimana fa), segue il Pd al 20,2 (+0,2). Al terzo posto il Movimento 5 stelle, con il 16,1 (+0,1). A seguire Forza Italia al 9,2 con un calo dello 0,1. Lega al 7,9% (-0,2). Crescono leggermente Azione, che tocca il 4,1% (+0,1%), e +Europa, che con un +0,1% è al 2,6%. Alleanza Verdi e Sinistra è stabile al 4,0%. Italia Viva al 3,1% perde uno 0,1%. Altri partiti sommati cubano il 5,0% (+0,1%).

MELONI PRIMA TRA LEADER, CONTE DAVANTI A SCHLEIN

Giorgia Meloni resta saldamente in testa nel gradimento dei leader staccando di dieci punti il secondo in classifica, Antonio Tajani. A tallonarli Antonio Conte terzo in classifica, seguito da presso da Elly Schlein.

La presidente del Consiglio e capo di FdI raccoglie il 44,0% dei consensi degli intervistati, perdendo un -0,1%. Il ministro degli Esteri, vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia è stabile al 34,2%.

Il presidente M5S è terzo, è anche lui stabile rispetto alla scorsa settimana con il 31,0%.

La segretaria Dem è quarta con il 30,0%, grazie a un +0,2% rispetto alla scorsa settimana.

Il segretario federale della Lega, ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è quinto al 28,4% perdendo un -0,1%.

A seguire Emma Bonino di +Europa con il 23,8% (+0,1%), Maurizio Lupi al 23,4% (-0,1%), Carlo Calenda con il 21,2% (+0,1%), Angelo Bonelli con il 15,5% (nessuna variazione), Nicola Fratoianni con il 15,4% (+0,1%) e Matteo Renzi con il 14,9% (-0,1%).