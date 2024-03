Sondaggi politici: Meloni leader più amata, Conte stacca Schlein

Sondaggi politici: Giorgia Meloni è ancora la leader più amata. Nel ‘campo largo’ Conte batte Schlein. In calo la fiducia nel governo, Fratelli d’Italia si conferma primo partito

Nessuno schioda Giorgia Meloni dal podio dei leader politici. Anche questa settimana la premier e leader Fdi resta la più apprezzata dagli italiani. Anche se il suo consenso, in termini percentuali, non cresce per ora ma resta stabile al 44,1%. Dietro di lei Antonio Tajani. Nel cosiddetto ‘campo largo’ il maggiore gradimento tra i leader lo ottiene Giuseppe Conte, seguito da Elly Schlein che percentualmente però guadagna più dell’ex presidente del Consiglio.

E’ quanto emerge dai nuovi sondaggi politici Dire (www.dire.it)-Tecnè con interviste effettuate il 29 febbraio e l’1 marzo 2024. I dati nel dettaglio. Subito dopo Meloni al 44,1%, nel gradimento degli elettori, si attesta il vice premier e segretario di Forza Italia Tajani al 34,2% (stabile rispetto alla scorsa settimana). Il leader M5S Conte è al 31,0% (+0,1). La segretaria Pd Schlein in risalita al 29,8% (+0,4). Perde lo 0,1 l’altro vice premier: il leghista Matteo Salvini scende al 28,5%.

Seguono Emma Bonino (+Europa) al 23,7% (stabile), Maurizio Lupi (Noi Moderati) al 23,5% (-0,2), Carlo Calenda (Azione) al 21,1% (+0,1), Angelo Bonelli (Verdi) al 15,5% (+0,1), Nicola Fratoianni (Sinistra) al 15,3% (stabile). Ancora ultimo, ma con un guadagno del +0,2%, Matteo Renzi al 15,0%.

CRESCE LA SFIDUCIA NEL GOVERNO

In calo la fiducia degli italiani nel Governo Meloni. Il 52,8% degli elettori dimostra un non gradimento nell’esecutivo, percentuale in salita dell’0,3 rispetto alla scorsa settimana. Diminuisce anche la percentuale di chi ha fiducia (-0,1%) attestandosi al 40,2%. Non sa il 7,0% (-0,2).

NEL ‘CAMPO LARGO’ SOLO M5S IN CALO

Fratelli d’Italia è ancora il primo partito nelle preferenze degli italiani anche se prosegue il trend di un leggero calo. Il Pd sempre al secondo posto in piccola risalita. Le forze del ‘campo largo’ o meglio ‘larghissimo’ crescono tutte tranne il Movimento 5 stelle e Avs che resta stabile. Il partito di Giorgia Meloni è al 28,1% (-0,2 rispetto a una settimana fa), il Pd al 20,0 (+0,1). Al terzo posto il Movimento 5 stelle, con il 16,0 (-0,1). A seguire Forza Italia al 9,3 con un calo dello 0,1. Lega all’8,1 (-0,1). Azione si assesta al 4,0 guadagnando un +0,1. Stabile Avs al 3,9. Crescono leggermente Italia Viva (+0,1%) con 3,2 e +Europa (+0,1) al 2,5. Altri partiti al 4,9 (+0,1).