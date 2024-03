Morto Pigcasso, il maiale pittore: i suoi quadri valgono migliaia di euro

È morto per condizioni incurabili Pigcasso, il celebre maiale pittore diventato famoso per le sue opere dal valore di migliaia di euro

Con i suoi quadri ha aiutato centinaia di animali in difficoltà, diventando in poco tempo un fenomeno a livello globale. È morto Pigcasso, il celebre maiale pittore diventato famoso per le sue opere dal valore di migliaia di euro. A darne notizia la sua salvatrice, Joanne Lefson, la prima a capire le sue doti artistiche. Il suino è scomparso in seguito a condizioni incurabili direttamente collegate alle manipolazioni e alle modifiche a cui sono sottoposti gli animali negli odierni allevamenti intensivi industrializzati. Aveva quasi 8 anni.

LA STORIA DI PIGCASSO, IL MAIALE PITTORE

Pigcasso era una suina di oltre 200 kg con un incredibile talento per la pittura. Aveva solo due mesi quando è stata salvata con sua sorella Rosie da un allevamento intensivo in Sudafrica, poche settimane prima di essere mandata al macello. È stata portata alla Farm Sanctuary SA, una fondazione senza scopo di lucro che fornisce un rifugio sicuro per gli animali d’allevamento.

Appena arrivata ha subito dimostrato la sua passione per la pittura, divertendosi a scorrazzare con in bocca i pennelli. Così, la sua salvatrice Joanne Lefson decise di darle una tela e modificare un pennello per farlo stare comodamente in bocca al maiale. Di lì a breve, in molti si interessarono ai suoi quadri, venduti per migliaia di euro.

Nel 2018, il maiale pittore ha anche lanciato la sua mostra – Oink – al Victoria and Albert Waterfront di Cape Town e con il tempo la sua fama è aumentata. La sua opera è stata utilizzata nel 2019 come design per l’orologio ‘SWATCH x Pigcasso’, andato esaurito in tutto il mondo in poche ore. Nel 2021 un acquirente tedesco comprò il suo quadro ‘Wild and Free’ per oltre 20mila euro. Il ricavato delle sue opere è stato utilizzato per aiutare gli animali del Farm Sanctuary e altre associazioni.