Chiara Ferragni querela L’Espresso per la copertina che la ritrae come Joker

Chiara Ferragni come Joker sulla copertina de L’Espresso: arriva la querela contro la rivista. L’influencer: “Bellissima cover”

“Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per la bellissima cover”. Su Instagram commenta così Chiara Ferragni la copertina che L’Espresso le ha dedicato raffigurandola come Joker. Ciliegina sulla torta di un’inchiesta che non si limita a raccontare il caso Balocco, ma scava nella vita da imprenditrice e – come si legge nell’occhiello – nella “rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”.

Come annunciato ufficialmente, Ferragni “ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”.

COSA SI CONTESTA

Inoltre, ha “diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione, prevista per domani 8 marzo, del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo“.

Gli avvocati “contestano la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”.

Contro L’Espresso, si è espresso anche Fedez. Il rapper, nonostante la crisi con la moglie, ha pubblicato una serie di storie: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”. Come sottofondo, l’artista ha messo la sua canzone cantata con J-Ax “Pieno di str….”.