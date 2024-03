Grande Fratello, Marco Maddaloni ha lasciato definitivamente la casa

Grande fratello, Marco Maddaloni ha abbandonato definitivamente la Casa. Il judoka aveva lasciato momentaneamente il reality per la morte del suocero e tutti stavano aspettando il suo ritorno

“È un momento importante per mia moglie, voglio stare con lei, devo stare con lei. Devo stare con la mia famiglia, devo fare questo, voglio stare con la mia famiglia“. Così Marco Maddaloni, concorrente della 17esima edizione del Grande Fratello, comunica ai suoi coinquilini la decisione di lasciare definitivamente la Casa. Il judoka aveva lasciato momentaneamente il reality per la morte del suocero e tutti stavano aspettando il suo ritorno.

LEGGI ANCHE: Gf, grave lutto per Marco Maddaloni: ecco perché ha lasciato la Casa

“Nel dubbio, inizio da qui: dagli scacchi. Quanto mi siete mancati- dice entrando nel salotto dove sono seduti gli altri concorrenti- mi siete mancati tutti. Vi chiedo scusa sono andato via in fretta, mio suocero è venuto a mancare, per me è stato sempre come un secondo padre, una persona importante, abbiamo condiviso tanto tempo. Lui, prima di morire, mi ha detto di tornare nella Casa, ma non posso farlo”.

Marco guardando in rassegna i suoi amici, soprattutto i più piccoli, li ha esortati ad arrivare fino alla fine, senza remore, senza avere dubbi: “Ai senior faccio il mio in bocca al lupo, ai più giovani il mio cuore“. Gli ultimi consigli sono per la sua grande amica Perla: “Segui sempre il tuo cuore, non la testa”. Tutta la Casa ha abbracciato Marco, uno per uno hanno dato il loro sostegno al judoka, ma Perla non è riuscita a separarsi dal suo amico e lo ha accompagnato fino alla Porta Rossa.

Tanta la solidarietà dai sostenitori fuori dalla Casa per l’ormai ex concorrente Maddaloni: “Ecco come agisce una persona che ha cuore e sentimenti, ed era il suocero…Grande Marco”, è uno dei tanti commenti sui social. “Onore all’uomo e campione nella vita Marco Maddaloni“, e anche: “Bravo Marco, complimenti i veri valori sono la famiglia”.