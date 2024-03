“Chi” pubblica le prime foto di Kate Middleton dopo l’operazione

Kate Middleton fotografata per la prima volta dopo l’operazione all’addome. Sebbene affaticata, la principessa sembra in miglioramento

Il settimanale Chi pubblica, in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 6 marzo, le prime foto di Kate Middleton dopo l’intervento d’urgenza all’addome che l’ha costretta a rimanere lontana dalla scena pubblica dal mese di dicembre.

La principessa del Galles è a bordo di un’auto guidata dalla madre Carole nei dintorni del castello di Windsor, dove sta trascorrendo la sua convalescenza. Queste immagini fugano così le voci secondo le quali la principessa sarebbe in gravi condizioni di salute o, addirittura, come qualcuno aveva ventilato sui social nei giorni scorsi, in coma.

Sebbene affaticata, coperta dagli occhiali da sole, Kate sembra in via di ripresa ed è probabile che nei prossimi giorni si faccia ancora vedere in pubblico per rassicurare così gli inglesi. Questa prima apparizione catturata da Tmz, d’altronde, è stata utile a tranquillizzare gli animi.

La principessa riprenderà i propri impegni pubblici a Pasqua. Dopo una lunga convalescenza, Kate – se tutto andrà come previsto – dovrebbe riapparire proprio alla funzione pasquale nella cappella di San Giorgio a Windsor.