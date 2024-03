Chiara Ferragni travolta dalle critiche prima dell’intervista da Fazio

Chiara Ferragni sui social, prima dell’intervista da Fazio, senza trucco e occhi lucidi. Parla di “fragilità”, ma gli utenti non le perdonano l’egocentrismo: pioggia di critiche

Nel giorno della sua attesa intervista da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ sul Nove, Chiara Ferragni sceglie di puntare tutto sulla fragilità. In alcune stories pubblicate su Instagram , l’imprenditrice digitale accusata di falsa beneficenza (e già multata per un milione di euro dall’Antitrust) si mostra ai suoi suoi 29, 2 milioni di follower struccata, con occhi quasi lucidi e sorriso timido condendo la sua immagine, ben più dimessa rispetto ai quotidiani, reiterati scintillii di una vita di lusso pubblicati online, con parole che la descrivono come fragile ed emozionata, come una scolaretta alle prese con una difficile interrogazione.

“Non è un momento facile sotto nessun punto di vista- dice Ferragni-. Tremo di paura, piango e vabene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità“. Una versione di sé che non sembra affatto convincere il pubblico della Rete.

LE REAZIONI: “BASTA PARLARE DI TE STESSA”

“Sembra abbia perso il focus. Non è se stessa e le sue fragilità che sono state messe in discussione. I messaggi ingannevoli a scopo di lucro ai danni di bambini malati. Di questo si dovrebbe parlare. Solo di questo”, scrive un utente su X, mentre un altro utente fa eco: “Chiara quando scriverai qualcosa senza parlare di te stessa, di quanto sei coccolata dai tuoi fans e facendo un mea culpa vero.. senza parlare di errori di comunicazione ma di veri grossi sbagli che hai commesso allora verrai capita.. non hai imparato un cavolo in questi mesi”. “Non crederò mai a niente di quello che dirà“, scrivono in tanti, “come se le domande non fossero già concordate da giorni”, sottolineano altri, ricordando che “sarà tutto concordato con lo staff”.