Chiara Ferragni si affida a Daniela Missaglia per la separazione da Fedez

Chi è Daniela Missaglia, l’avvocata scelta da Chiara Ferragni per affrontare la separazione da Fedez . Il suo nome è noto anche per aver seguito la separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Daniela Missaglia è il nome che circola da ieri in rete se si cerca online qualche nuova notizia su Chiara Ferragni e Fedez. La storia d’amore tra i due sembra giunta al capolinea e, a confermare quelli che ormai non sembrano più rumors, è la notizia – uscita sul sito Dillinger News – che Chiara Ferragni abbia contattato l’avvocata Missaglia. Conosciuta anche per aver seguito la separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona, l’avvocata Missaglia ha fondato lo studio legale Missaglia De Vellis insieme a Valeria De Vellis, nota per aver assistito Silvio Berlusconi contro Veronica Lario. Lo studio degli “Avvocati divorzisti e matrimonialisti Daniela Missaglia e Valeria De Vellis, affiancati da un team di professionisti qualificati in vari ambiti – si legge sul sito – garantisce una consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale di alto profilo a Milano, in territorio nazionale e internazionale”. Lo studio, si legge ancora, “offre ai propri clienti il supporto necessario in diversi ambiti di legge, in particolare nelle aree del diritto di famiglia, del diritto delle persone e delle successioni, della tutela del patrimonio (trust, fondi patrimoniali, affidamento fiduciario) e della tutela dei minori”.

CHI È DANIELA MISSAGLIA

Iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano dal 1991 ed è patrocinante in Cassazione dal 2005 è Laureata con lode all’Università Statale di Milano, si è specializzata in Diritto di Famiglia e Diritto delle Persone.

“La lunga esperienza nel suddetto campo ha permesso all’Avvocato Daniela Missaglia di diventare una figura autorevole sulle tematiche legate alla vita coniugale, separazioni, divorzi e tutela della prole e del minore, supportando il cliente sia in sede stragiudiziale che in sede di contenzioso”, si legge sul sito dello studio legale.

Nel 2019 ha fondato il Comitato contro l’Ingiustizia Personale e Familiare, di cui è Vicepresidente. Autrice di libri e articoli, è spesso ospite in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset e, con i suoi pareri, interviene anche su network radiofonici. Al momento, cura le rubriche di attualità ‘Lessico familiare’ per Panorama.it e “Vita a due (prima e dopo)” per F (Cairo Editore). È fondatrice, insieme all’Avv. Valeria De Vellis, dello Studio legale Missaglia De Vellis Law Firm.

LA SCELTA DI CHIARA FERRAGNI

L’influencer quindi si sarebbe rivolta ad un volto noto per farsi assistere in questa delicata vicenda. L’avvocata Missaglia infatti, oltre ad avere una rubrica su Panorama è stata spesso ospite di trasmissioni televisive. In un articolo dello scorso ottobre, pubblicato nella rubrica Lessico Familiare dal titolo ‘Separazione e divorzio assieme, una scelta che complica e non semplifica’ l’avvocata Missaglia dice: “In pratica, dal 1 marzo 2023 si può depositare, con un unico atto, pagando un unica imposta, sia separazione che divorzio”, “con un unico procedimento – specifica – potremo separarci e divorziare, assomigliando sempre di più ai nostri competitor europei o d’oltreoceano, in cui le trafile giudiziarie per dirsi addio sono molto più svelte. Forse questo promuoverà le fratture matrimoniali, non lo so, ma poco importa: personalmente ho sempre ritenuto che l’Italia avesse impostato un sistema quasi punitivo, disincentivante, così complesso e burocratico, che molti vi rinunciavano e preferivano vivere da eterni separati di fatto piuttosto che consumare tutte le proprie risorse in lunghi e costosi giudizi”. Chissà se anche la fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez sarà più ‘svelta’, sicuramente sarà più ‘social’.