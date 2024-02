Chiara Ferragni infastidita dalle telecamere di Pomeriggio 5 mentre va dalla psicologa

Chiara Ferragni infastidita dalle telecamere di Pomeriggio 5: “È un momento doloroso”. L’imprenditrice digitale è stata intercettata prima di una seduta dalla psicologa

Dopo l’intervista ‘rubata’ a Fedez, Pomeriggio 5 ha intercettato Chiara Ferragni per chiedere nuove delucidazioni sulla notizia del presunto divorzio scoppiata la settimana scorsa.

“Non ho niente da dire, posso andare dalla psicologa in pace? È un momento doloroso”, ha detto l’influencer all’inviato del programma Mediaset che la placcava. Cappuccio in testa, maglia a righe, trucco leggero e viso provato, la Ferragni era accompagnata da un bodyguard che le teneva l’ombrello.

Per l’imprenditrice digitale sono giorni non facili. Sui social, web e tv non si fa che parlare della separazione non ancora confermata o smentita dai diretti interessati. E dopo l’ultimo attacco di Tomaso Trussardi, tirato in mezzo per un presunto flirt con la 36enne che ha prontamente smentito di conoscerlo, è Dagospia ad aggiungere ulteriori dettagli.

UNA NUOVA LITE

I Ferragnez avrebbero nuovamente litigato. Il motivo questa volta sarebbe l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Chiara. Fedez non avrebbe gradito il passaggio in cui la moglie dichiara: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri c’è stato. Comunque è mio marito. Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli“.

La coppia si sarebbe rincontrata venerdì nell’attico milanese, quasi una settimana dopo la scelta di Fedez di abbandonare la casa coniugale: “Per fare pace? Macché– spiega Dagospia– i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo“.