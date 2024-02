Da Elodie parole dolci per Iannone e anche Belen commenta

Elodie sul ritorno in pista di Iannone: “Orgogliosa di te”. Il commento di Belen al post: si complimenta con il pilota e spende parole di stima per la coppia

Dopo lo stop di 4 anni per la squalifica causa doping, Andrea Iannone è tornato in nel campionato mondiale di Superbike e, in sella alla sua Ducati, è riuscito a conquistare il podio, posizionandosi al terzo posto. Tra i tanti commenti di incoraggiamento, non è mancato quello di Elodie. La cantante, dal 2022 in coppia con il pilota, ha condiviso un post di incoraggiamento su Instagram, esprimendo la sua stima per il compagno. “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Cazzo se ti amo!!!”.

Tra i tanti commenti al post di Elodie, anche quello a sorpresa di Belen. La conduttrice argentina è stata insieme a Iannone per circa un anno. La relazione si interruppe nel 2017, quando Belen decise di riprovare con l’ex marito Stefano De Martino.

Nel suo commento al post di Elodie, Belen si complimenta con Iannone e spende parole di stima per la coppia: “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre!”. E aggiunge “Siete una favola”.