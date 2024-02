Addio a Il Volo? Piero Barone pronto alla carriera da solista

Aspirazioni da solista per Piero Barone de Il Volo: le indiscrezioni dopo la lite con Gianluca Ginoble. “Chi” lancia il dettaglio sul trio

Se la presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sta riempiendo i principali siti internet, ora sono le voci di un altro addio a correre tra le pagine dei magazine di gossip. Sarebbero a un passo dal lasciarsi, almeno per un po’, anche i ragazzi de Il Volo. A lanciare l’indiscrezione è Chi.

“Che cosa c’è dietro il caso Il Volo? In questi giorni sui social rimbalza il diverbio avvenuto in diretta a Radio Number One tra Piero Barone e Gianluca Ginoble. Che cosa c’è dietro questa storia? In realtà Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista. Ma questo senza che il gruppo si divida”, scrive il settimanale.

La lite a cui fa riferimento Chi è quella avvenuta durante la settimana di Sanremo, dove il trio ha partecipato con “Capolavoro”. Piero Barone, nella clip, sbotta contro Gianluca per un suo commento sulla performance della cover. I ragazzi si sono esibiti con “Who wants to live forever” dei Queen insieme a Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi.