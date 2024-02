Fedez denuncia il Codacons per “diffamazione e calunnia”. L’associazione, la settimana scorsa, ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza

Fedez denuncia il Codacons per “diffamazione e calunnia”. L’associazione, la settimana scorsa, ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza affinché venga effettuata una verifica sulle società che gestiscono le attività artistiche del rapper.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Il Codacons, secondo quanto scrive il quotidiano, “ha consapevolmente accusato, seppure in modo implicito ed allusivo, Federico Lucia di essere incline a commettere reati, sostengono nel documento gli avvocati del rapper, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, in una querela depositata alla Procura della Repubblica di Milano anche per conto della madre, Annamaria Berrizaghi, e del padre di Fedez, Franco Lucia. I quali sono amministratori unici e legali rappresentanti, rispettivamente, della Doom srl e della Zedef srl attraverso le quali passano anche proventi dell’attività dell’artista”.

“Da tempo l’associazione Codacons ha intrapreso una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana”, si legge ancora. Nell’ultima occasione si sarebbe assistito a una “ricostruzione parziale dei fatti e non veritiera nonché in grado di instillare nel lettore medio, per le espressioni utilizzate, sebbene in forma ipotetica, il (falso) convincimento che dietro lecite operazioni societarie si celino condotte illecite“.