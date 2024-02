JYSK Italia riceve la certificazione Top Employers Italia 2024

JYSK Italia, filiale della catena danese per la casa e il giardino, dopo il riconoscimento di Forbes riceve anche la prestigiosa certificazione Top Employers Italia 2024

Il Programma Top Employers, che ha riconosciuto e certificato più di 2.200 Top Employer in 122 Paesi di tutto il mondo, attribuisce a JYSK Italia la Certificazione Top Employers Italia 2024, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e nella gestione strategica delle risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente lavorativo e il mondo del lavoro.

La filiale italiana della catena danese JYSK di arredamento in stile scandinavo, leader in Europa che conta 87 negozi e oltre 750 dipendenti su tutto il territorio nazionale, ha ottenuto il massimo dei punteggi nelle categorie Business Strategy, Leadership e Ethics&Integrity, seguite da People Strategy, Performance e Organization&Change dove, oltre ad aver raggiunto score molto alti, si è posizionata meglio del benchmarck costituito da tutte le aziende partecipanti, non solo del settore retail.

La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre sei macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

Essere parte delle aziende certificate Top Employers è motivo di orgoglio per Giovanna Grosso, HR Manager di JYSK Italia, che afferma: “Il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Programma Top Employers dimostra la qualità e l’avanguardia dei nostri processi di People Management implementati su scala internazionale. Focalizzandoci su elementi chiave come la leadership, la gestione della performance ed i programmi di sviluppo e carriera, abbiamo forgiato un approccio distintivo che ci posiziona in modo significativo nel competitivo panorama del lavoro italiano, nel suo complesso, non solo per quanto riguarda il settore retail. Questa certificazione è una testimonianza tangibile della nostra dedizione all’eccellenza e della qualità distintiva dei nostri processi. La nostra presenza, seppur già importante, è ancora in fase di consolidamento nel mercato italiano. Riconoscimenti come questo non possono che contribuire in modo significativo ad elevare il posizionamento e la reputazione di JYSK.”

JYSK indice regolari sondaggi sulla soddisfazione di collaboratrici e collaboratori, ascolta le loro esigenze e basa la relazione con loro su promesse che si impegna ogni giorno a mantenere. Sono promesse che comprendono tre impegni fondamentali che vengono assunti nei confronti di chi collabora con l’azienda delineando ciò che JYSK si impegna a fornire a chiunque scelga di unirsi al suo team:

METTICI DEDIZIONE, INCONTRERAI POSSIBILITÀ. SQUADRE FORTI, GRANDE COINVOLGIMENTO. QUANDO CRESCI, CRESCIAMO NOI.

“La nostra ambizione è essere la prima scelta per coloro che cercano opportunità nel mondo del retail. Crediamo che collaboratrici e collaboratori siano la chiave del nostro successo. Per questo ci impegniamo ad offrire, non solo un ambiente di lavoro attrattivo, ma anche possibilità di crescita e stimoli a raccogliere nuove sfide all’interno dell’azienda”, sostiene Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. “Per supportare la nostra rapida crescita nel mercato italiano abbiamo bisogno dei migliori talenti che possano crescere con noi, affrontando sempre nuove esperienze e nuove responsabilità all’interno dell’azienda. La nostra espansione nel Paese è in costante evoluzione, il nostro prossimo obiettivo è raggiungere quota 100 negozi entro la fine del 2024. Nell’anno finanziario 2022/23 JYSK Italia ha ottenuto il proprio miglior risultato, con un fatturato di 103,8 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 18,3% sull’esercizio precedente”.

Per supportare la crescita, JYSK Italia continua a investire nelle persone. Alle oltre 750 tra collaboratrici e collaboratori, nel 2024 con l’obiettivo di inaugurare il 100° negozio italiano, se ne aggiungeranno molte altre. Le figure più ricercate sono quelle di Store Manager, Deputy Store Manager Referente Logistico. Sono aperte infatti ad oggi ben oltre cento posizioni a riprova del dinamismo dell’azienda.

“È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l’abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2024. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employer abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo queste eccellenze: i Top Employers 2024!”, ha dichiarato David Plink, CEO di Top Employers Institute.