Giambruno torna a parlare di Giorgia Meloni: “Sarà sempre la persona più importante”

Dopo la rottura con Giorgia Meloni, torna a parlare Andrea Giambruno: “Lei sarà sempre la persona più importante della mia vita”

L’ex first gentleman Andrea Giambruno è tornato. Dopo la pausa forzata per gli imbarazzanti fuorionda di Striscia la Notizia e la fine del suo rapporto con la Premier Giorgia Meloni il giornalista ha partecipato, ieri, nel giorno di San Valentino, alla presentazione del libro di Candida Morvillo ‘Sei un genio dell’amore e non lo sai‘ in veste di presentatore dell’evento. Ma a lui è dedicata l’ultima domanda che tutti i presenti al Teatro Manzoni di Roma aspettavano e a fargliela è proprio l’autrice del libro: “Cosa rappresenta oggi Giorgia per te?“.

“Non ci sono misteri- dice Giambruno un po’ imbarazzato- Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Per me è una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più dopo”. Il pubblico in sala lo applaude.