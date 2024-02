Gossip, galeotto fu Sanremo: Emma e Tedua nuova coppia

Le immagini di Emma e del rapper Tedua ad un party successivo alla finale di Sanremo hanno scatenato il gossip sui social: sono una nuova coppia

Un corteggiamento partito sui social che potrebbe un domani forse diventare reale? Emma e Tedua potrebbero diventare una coppia? Chi lo sa, di certo c’è che i fan dei due artisti sono già in fibrillazione per il gossip più gossip di Sanremo. Andando con ordine, i due sono stati avvistati insieme all’afterparty di Sanremo che si è tenuto la sera della finale. E sono proprio queste immagini dei due insieme che hanno acceso la fantasia e il cuore dei loro fan. Le immagini, sui social, sono in giro da ieri: li si vede cantare insieme “Sere nere” di Tiziano Ferro, ma poi anche parlato in modo ravvicinato e, parrebbe, confidenziale.

LEI: “MAMMA CHE BONO”

Durante un format di Fanpage su Sanremo fatto all’indomani del party, Emma aveva confessato di aver trovato il rapper bellissimo (“Ho pensato ‘mamma mia, che bono’, e anche ‘Ho fatto pensieri impuri”). Ha anche spiegato di essere essere andata su Google a documentarsi per saperne di più di lui, in particolare quanti anni avesse. Lei, di anni, ne compie 40 a maggio. Lui, invece, deve compiere 30 anni fra meno di 10 giorni. Fatto sta che il rapper, non si sa conscio o meno degli apprezzamenti di lei, il giorno dopo aveva postato su Instagram una storia in cui compariva Emma in gara all’Ariston con ‘Apnea’.

A Domenica In, Mara Venier ha intevistato Emma e le ha detto: “Ti vedo felice, molto serena, un’altra persona rispetto alla Emma che ho incontrato tempo fa. Hai fatto incontri carini?“. Emman non ha risposto nulla “Secondo me sì, ma non me lo vuole dire”, ha aggiunto Mara Venier. Non resta che seguire gli sviluppi, tenendo monitorati in primis i social dei due artisti. Il rapper, negli ambienti di gossip, era dato per fidanzato. Ma la situazione potrebbe essere cambiata.

CHI È TEDUA

Tedua, vero nome Mario Molinari, è nato a Genova e il prossimo 21 febbraio compie 30 anni. Non ha avuto un’infanzia facile. Ha cominciato a fare musica a Cogoleto , in provincia di Genova, dopo aver incontrato il collettivo Wild Bandana. A Sanremo si è esibito in collegamento dalla Costa Smeralda, il terzo palcoscenico oltre a quello dell’Ariston e a quello di piazza Colombo, la prima serata e poi di nuovo l’ultima. È diventato famoso con l’album ‘La Divina Commedia’ del 2023, il rapper in sole due settimane ha ottenuto un doppio disco di platino. Ha detto pubblicamente di essersi ispirato a Dargen D’Amico. Circa la possibilià di partecipare a Sanremo, nei giorni precedenti al Festival aveva dichiarato “Io ci andrei solo con la canzone giusta”.