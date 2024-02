Si continua a morire nelle carceri italiane: un detenuto si è suicidato a Terni

Ancora un suicidio in carcere, è di nuovo emergenza: a Terni un detenuto si è tolto la vita. Il sindacato: “Una sconfitta per tutti”

Ancora un suicidio in un carcere, questa volta nella Casa circondariale di Terni. “Siamo costernati e affranti: un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea”, denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del SAPPE, spiega che “verso le 10.30, nel carcere di Terni, si è consumato un nuovo dramma che vede il suicidio di un detenuto – ristretto per tentata rapina, poi inviato ai domiciliari e poi di nuovo in carcere per violenze in famiglia, albanese, anni 46 – nella propria cella l’uomo è stato trovato impiccato e sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari e del personale di Polizia Penitenziaria. Si continua a parlare se ci sono azioni da intraprendere per poter evitare tale gesto estremo”, evidenzia il sindacalista.

“Il suicidio è sicuramente un evento imprevedibile, pertanto se una persona decide di suicidarsi prima o poi troverà il modo di farlo. Il problema è preventivo, non successivo. Con il passaggio della sanità penitenziaria alle Regioni, la situazione è purtroppo estremamente peggiorata”, prosegue. “La carenza di operatori sanitari, psicologi e psichiatri è il punto cruciale della questione. A nostro avviso servono concorsi regionali e assunzioni di personale sanitario da destinare esclusivamente alle carceri campane”, conclude Bonino.

Per Capece, “chiunque, ma soprattutto chi ha ruoli di responsabilità politica ed istituzionale – penso in primis ai Sottosegretari alla Giustizia Delmastro e Ostellari, ognuno per quanto di competenza per delega ministeriale – dovrebbe andare in carcere a Terni a vedere come lavorano i poliziotti penitenziari, orgoglio non solo del SAPPE e di tutto il Corpo ma dell’intera Nazione. L’ennesimo suicidio di un detenuto in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono: è il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti” conclude.

“È fondamentale dare corso a riforme davvero strutturali nel sistema penitenziario e dell’esecuzione della pena nazionale, a cominciare dall’espulsione dei detenuti stranieri, specie quelli – e sono sempre di più – che, ristretti in carceri italiane, si rendono protagonisti di eventi critici e di violenza durante la detenzione. E se a tutto questo si aggiunge la gravissima carenza di poliziotti penitenziari, come si fa a lavorare così?”, conclude amareggiato il leader nazionale del SAPPE.