Stamani puntata speciale di “Citofonare Rai 2” su Sanremo 2024

All’indomani della finalissima del Festival di Sanremo, per la puntata di domenica 11 febbraio alle 10.30 su Rai 2, Paola Perego e Simona Ventura a “Citofonare Rai2” accoglieranno molti ospiti in studio per commentare a caldo la kermesse più famosa d’Italia. Tra gli ospiti, Maria Giovanna Elmi, Rosanna Cancellieri, il giornalista Santo Pirrotta e Rossella Erra.

Domenico Marocchi sarà collegato in diretta dall’Ariston , seguirà la conferenza stampa e proporrà al pubblico interviste esclusive. Antonella Elia racconterà i cantanti in gara, e non solo, con le sue interviste fuori dagli schemi e sarà in diretta da Sanremo per regalare l’emozione dopo la finalissima. Come ogni settimana Valeria Graci e Gene Gnocchi saranno pronti a sorprendere con incursioni divertenti. A chiudere la puntata ci sarà il signore delle stelle: Simon&TheStars col il suo oroscopo della settimana e con tante curiosità sui segni in gara in questo Festival.