Annalisa terza a Sanremo 2024: il testo e il video di “Sinceramente”

Sanremo 2024, il testo e il video di “Sinceramente” di Annalisa. Dall’artista un nuovo tormentone, dopo i successi di “Mon Amour”, “Bellissima” e “Ragazza sola”

“Sinceramente” è il titolo del brano che Annalisa ha presentato in gara al Festival di Sanremo 2024 tra i 30 BIG e con il quale ha raggiunto il terzo posto del podio. La cantante è l’artista del Festival di Sanremo più trasmessa dalle radio italiane. Il pezzo, scritto insieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci, sarà contenuto nella nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”. Il progetto, in tracklist, raccoglie anche singoli come “Mon Amour”, “Bellissima” e “Ragazza sola”.

“In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera– racconta Annalisa– libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono ‘sinceramente’ tua”.

Nella serata delle cover Annalisa – al suo quinto Festival – si è esibita con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia in “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (www.dire.it)

IL TESTO

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua