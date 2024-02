Angelina Mango, con “La Noia”, vince Sanremo 2024

Il podio del Festival di Sanremo 2024: vince Angelina con ‘La noia’. Al secondo posto il rapper Geolier, terza Annalisa con ‘Sinceramente’

Alla fine il Festival di Sanremo 2024 – caduta compresa – lo ha vinto Angelina Mango. Secondo Geolier, terza Annalisa, quarto Ghali, quinto Irama. “Siete matti!“, ha detto la giovane cantante, quasi incredula al momento della proclamazione. In realtà, però, è stato evidente quasi subito, quest’anno, che Angelina Mango fosse una delle artiste più quotate. E la scelta di cantare nella serata delle cover il pezzo ‘La rondine’ del papà Giuseppe ‘Pino’ Mango emozionando l’intera platea dell’Ariston ha definitivamente chiuso i giochi. Forte di alcuni successi degli ultimi mesi (l’ultimo ‘Che t’o dico a fa”, subito prima ‘Ci pensiamo domani’), la 23enne napoletana vincitrice di Amici 23 è arrivata sul palcoscenico di Sanremo con ‘La noia’, un brano pieno di ritmo ispirato alla ‘cumbia’ di origine tribale, e con un ricercato look ispirato agli anni ’90 che non è passato inosservato. E naturalmente con la sua incredibile voce. Stasera, dopo essere caduta sul finale della sua esibizione inciampandosi nel vestito mentre risaliva le scale, Angelina Mango ha riso, si è scusata ed è stata applauditissima dall’Ariston in una standing ovation di grande emozione.

La vittoria di Angelina Mango chiude anche il ‘caso’ Geolier: il rapper napoletano, primo nella seconda serata, nella quarta delle cover e anche nella classifica provvisoria letta in apertura della serata finale, alla fine non ce l’ha fatta. Sostenutissimo dal televoto da casa (dove pare che il rapper potesse contare su una batteria di tifoseria organizzata) e gettonatissimo tra i più giovani, Geolier alla fine è arrivato secondo (e il suo sguardo per un attimo è apparso quasi preoccupato che Amadeus dicesse il suo nome, al momento della proclamazione del vincitore). I fischi che lo hanno accompagnato (mentre cantava dopo la vittoria al termine della serata delle cover) verranno ricordati come una delle pagine più brutte di questa edizione del Festival della canzone italiana, per la poca educazione e lo snobismo verso il tifo napoletano. “Si può avere le proprie idee e tifare, ma chiedo rispetto per ciascuno dei 30 artisti in gara”, ha detto Amadeus stasera dopo aver letto il nome di Geolier al primo posto della classifica fischiata in apertura di serata.