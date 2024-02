Su Rai 1 la prima serata di Sanremo 2024: l’ordine dei cantanti sul palco

Stasera su Rai 1 al via il Festival di Sanremo 2024: nella prima serata si esibiranno tutti i 27 big e i 3 cantanti provenienti da Sanremo Giovani

La musica italiana protagonista, dagli artisti affermati ai giovani talenti, tutti a esibirsi in quello che ormai è un luogo iconico e storico: il Teatro Ariston. La 74ª edizione del Festival di Sanremo, la quinta guidata da Amadeus, sarà in onda dal 6 all’10 febbraio su Rai 1 e vedrà salire sul palco 30 artisti, tra i quali tre talenti selezionati attraverso Sanremo Giovani. Come ormai tradizione Amadeus sarà affiancato da co-conduttori, per qualcuno sarà la prima volta all’Ariston, per qualcun altro un ritorno in veste diversa dalla solita: martedì sarà il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni, mercoledì la cantante vincitrice nel 1995 Giorgia, giovedì l’attrice Teresa Mannino, venerdì sarà la volta di Lorella Cuccarini e sabato a affiancare Amadeus per la lunga e emozionante serata conclusiva ci sarà Rosario Fiorello.

CHI SI ESIBIRÀ NELLA PRIMA SERATA

Nella prima serata si esibiranno tutti i 27 big e i 3 cantanti provenienti da Sanremo Giovani che si contenderanno la vittoria e il posto di diritto come concorrente dell’Eurovision Song Contest. Ecco chi sono i 30 artisti e il titolo del brano che canteranno sul palco dell’Ariston (l’ordine per adesso è solo alfabetico):

Alessandra Amoroso – ‘Fino a qui’

– ‘Fino a qui’ Alfa – ‘Vai!’

– ‘Vai!’ Angelina Mango – ‘La noia’

– ‘La noia’ Annalisa – ‘Sinceramente’

– ‘Sinceramente’ BigMama – ‘La rabbia non ti basta’

– ‘La rabbia non ti basta’ Bnkr44 – ‘Governo Punk’

– ‘Governo Punk’ Clara – ‘Diamanti grezzi’

– ‘Diamanti grezzi’ Dargen D’Amico – ‘Onda alta’

– ‘Onda alta’ Diodato – ‘Ti muovi’

– ‘Ti muovi’ Emma – ‘Apnea’

– ‘Apnea’ Fiorella Mannoia – ‘Mariposa’

– ‘Mariposa’ Fred De Palma – ‘Il cielo non ci vuole’

– ‘Il cielo non ci vuole’ Gazzelle – ‘Tutto qui’

– ‘Tutto qui’ Geolier – ‘I p’ me, tu p’ te’

– ‘I p’ me, tu p’ te’ Ghali – ‘Casa mia’

– ‘Casa mia’ Il Tre – ‘Fragili’

– ‘Fragili’ Il Volo – ‘Capolavoro’

– ‘Capolavoro’ Irama – ‘Tu no’

– ‘Tu no’ La Sad – ‘Autodistruttivo’

– ‘Autodistruttivo’ Loredana Berté – ‘Pazza’

– ‘Pazza’ Mahmood – ‘Tuta gold’

– ‘Tuta gold’ Maninni – ‘Spettacolare’

– ‘Spettacolare’ Mr.Rain – ‘Due altalene’

– ‘Due altalene’ Negramaro – ‘Ricominciamo tutto’

– ‘Ricominciamo tutto’ Renga-Nek – ‘Pazzo di te’

– ‘Pazzo di te’ Ricchi e Poveri – ‘Ma non tutta la vita’

– ‘Ma non tutta la vita’ Rose Villain – ‘Click boom!’

– ‘Click boom!’ Sangiovanni – ‘Finiscimi’

– ‘Finiscimi’ Santi Francesi – ‘L’amore in bocca’

– ‘L’amore in bocca’ The Kolors – ‘Un ragazzo una ragazza’

Sul Palco Suzuki in piazza Colombo si esibirà Lazza e a esibirsi sulla nave Costa Crociere sarà Tedua. Vista la mole dei cantanti in gara per questa serata non è previsto nessun ospite. L’inzio della kermesse è previsto per le 20.40, appena finito il Tg1 e durerà più o meno fino alle 2 di notte

Per tutta la settimana in collegamento dal glass box di Viva Rai 2 anche Fiorello, insieme all’immancabile Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi.

LE PRIME VOTAZIONI E LA CLASSIFICA

Le canzoni e quindi gli artisti della prima serata verranno votate solo dalla Giuria della sala stampa, tv e web. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni eseguite in serata. Saranno comunicate al pubblico le prime 5 posizioni in classifica.