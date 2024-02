Fitness: la playlist ideale per l’allenamento secondo la scienza

Fitness: il legame tra musica e allenamento ha una “formula magica”. Ecco la canzone perfetta per l’allenamento e la playlist ideale per il workout

La musica è l’alleato perfetto di milioni di italiani che ogni mese si allenano in palestra. Ma quali sono le canzoni e che caratteristiche hanno quelle che possono influenzare positivamente gli allenamenti? Esiste la musica per allenamento perfetta in grado di migliorare le prestazioni?

Gensan, storica azienda di Pisa specializzata in integratori per lo sport, ha realizzato uno studio approfondito di oltre 1000 brani fra i più amati in palestra per identificare la musica ideale per l’allenamento secondo la scienza.

LA RICERCA – UN’ANALISI SCIENTIFICA APPROFONDITA DI 1.132 BRANI

Il lavoro di analisi è partito dalla raccolta di 22 playlist per l’allenamento, selezionate tra le più popolari su Spotify, in Italia e a livello internazionale, per un totale di 1.132 brani esaminati.

Utilizzando l’API di Spotify, sono state mappate le 13 caratteristiche audio di tutti i 1.132 brani. Per individuare il modello di canzone ideale, sono stati aggregati i dati di tutti i brani e calcolato i punteggi tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

Ballabilità: Quanto è adatto un brano per ballare.

Carica emotiva: La positività trasmessa da un brano.

Intensità: La misura dell’intensità e dell’attività nella musica.

Indice di contenuto parlato: Rilevazione della presenza di parole parlate in un brano.

Suoni provenienti dal pubblico: Rilevazione della presenza di un pubblico nella traccia.

Acustica: La misura di quanto un brano sia acustico o non elettronico.

Analizzando i profili audio, standardizzando i valori e calcolando le medie, è stato delineato con rigore scientifico cosa serve affinché un brano sia perfettamente adatto per l’allenamento. Qui la metodologia completa.

INTENSITÀ, BALLABILITÀ E CARICA EMOTIVA – LE 3 CARATTERISTICHE PREDOMINANTI IN UN BRANO PER L’ALLENAMENTO

Il brano perfetto per il workout richiede innanzitutto un’energia elevata e di essere idoneo per il ballo, con un ritmo forte e regolare.

La melodia perfetta per l’allenamento è orientata verso il lato più gioioso e positivo della scala. Ciò suggerisce che le canzoni registrate in studio sono più adatte per l’allenamento rispetto, ad esempio, a una registrazione di un concerto dal vivo.

Infine, le caratteristiche tipiche di una traccia per l’allenamento rivelano che la canzone perfetta difficilmente sarà acustica, con un punteggio basso intorno a 10 in questa categoria.

LA PLAYLIST IDEALE PER LA PALESTRA – [1 ora e 18 minuti di pura energia e motivazione]

Sulla base del modello di “canzone perfetta” scientificamente individuato, Gensan ha anche stilato la playlist ideale per affrontare al meglio gli esercizi più difficili in palestra.

La playlist, contenente le migliori 25 canzoni fra le 1.132 analizzate, si sviluppa seguendo un preciso ordine per adattarsi a una tipica sessione di allenamento. Si inizia con brani perfetti per il riscaldamento, si passa poi a melodie ideali per l’allenamento intenso e si conclude con un paio di tracce più “rilassanti” per la fase di defaticamento.

Nel grafico di seguito, è possibile osservare come i 25 brani si posizionano in confronto alla melodia ideale per l’allenamento.

Per visualizzare i risultati, è stato sovrapposto il grafico radar della canzone ideale per allenarsi con quelli dei primi 25 brani più simili al profilo ideale.

“Il legame fra musica ed esercizio fisico è da diverso tempo oggetto di studi scientifici volti a sottolineare il ruolo della musica nell’influenzare positivamente l’andamento di una sessione di training” – commenta Edoardo Di Martino, AD di Gensan. “Attraverso questo studio approfondito abbiamo voluto non solo capire quali fossero le caratteristiche specifiche che rendessero i brani “ideali” per una sessione di allenamento, ma anche offrire agli italiani uno strumento pratico per motivarli nei loro workout. La playlist ideale è disponibile al pubblico su Spotify e speriamo possa motivare ed energizzare migliaia di italiani nelle loro sessioni di allenamento nel 2024.”

Per la ricerca completa clicca qui:

https://www.gensan.com/mag/musica-per-allenamento-playlist-ideale

Fonte Dati:

Il lavoro di analisi è partito dalla raccolta di 22 playlist per l'allenamento, selezionate tra le più popolari (per numero di abbonati) su Spotify, in Italia e a livello internazionale, per un totale di 1.132 brani esaminati. È stata utilizzata l'API di Spotify per raccogliere dati su varie caratteristiche musicali per un insieme di brani. Tali caratteristiche comprendono la ballabilità, la positività, l'energia, la propensione al parlato, la vivacità e l'acusticità, 6 delle 13 caratteristiche disponibili dall'API web di Spotify. La selezione di queste caratteristiche è stata effettuata in base a considerazioni delineate in "Cosa rende piacevole una canzone?".