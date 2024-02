Grande Fratello: migliorano le condizioni di Giuseppe Garibaldi dopo il malore

Grande Fratello: migliorano le condizioni di Giuseppe Garibaldi che ha avuto un malore ed è stato portato via in ambulanza. Sul web nuove polemiche nei confronti di Anita Olivieri

“Buonasera a tutti. Grazie a tutti per i tanti messaggi d’affetto. La situazione di Giuseppe è stabile e tutto è sotto controllo“: con poche parole la famiglia di Giuseppe Garibaldi rassicura il pubblico sul fatto che ora il giovane sta bene. E, dopo lo spavento dell’altra sera con il malore che ha fatto arrivare l’ambulanza all’interno della casa del Grande fratello, il peggio è passato. Il concorrente, di professione bidello e sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello, dovrebbe dunque rientrare al più presto in casa, forse già per la diretta di domani sera, lunedì 5 febbraio. Il messaggio di rassicurazione è arrivato attraverso il profilo Instagram del fratello di Giuseppe, Nicola, che ha condiviso anche tanti messaggi di solidarietà e auguri arrivati dalla Calabria e non solo.

ANITA: “GIUSEPPE STA BENE, MANGIA E BEVE”

Intanto, nella casa qualche aggiornamento sulle condizioni di Giuseppe era arrivato attraverso le parole di Anita Olivieri, concorrente a sua volta. In un video rilanciato ieri sui social dal profilo GfVipNews, Anita ha dato infatti un aggiornamento a Massimiliano Varrese sulle condizioni di salute di Giuseppe. Ha nominato “la famiglia” e spiegato che il concorrente stava meglio, “tutto a posto, sta bene, parla, mangia, beve, tutto bene“, ma che ora avrebbe dovuto aspettare qualche giorno “per la quarantena” e le solite procedure. E ha detto anche che “realisticamente lunedì rientrerà“. Il video (in cui tra l’altro salta anche l’audio per una decina di secondi, forse per non far sentire una parte di conversazione che riguardava la salute di Giuseppe) ha sollevato un vespaio di polemiche, che si vanno ad aggiungere a precedenti polemiche legate proprio ad Anita, accusata da molti in rete di essere “privilegiata” e in una posizione favorita rispetto ad altri concorrenti per la sua amicizia/relazione con uno degli autori del Grande Fratello. Lei stessa, qualche mese fa, aveva dichiarato candidamente in casa di non aver fatto ufficialmente nessun provino per entrare e questo aveva fatto molto discutere.

LA RABBIA DEL WEB: “PERCHÈ LA DOTTORESSA ANITA HA CONTATTI CON L’ESTERNO?”

Ora, sentirla dare aggiornamenti sulle condizioni di salute di Giuseppe ha rinfocolato l’odio: “Parla come fosse un autrice”. “Ha sentito la famiglia, ma un concorrente non può farlo“. Il popolo di internet è in rivolta. Ecco alcuni commenti inviperiti: “Ma..io non ho capito…Anita è un’autrice infiltrata dentro la casa??….che può dire …può sapere…può fare….mi sa che noi telespettatori siamo presi in giro!!”.

O ancora: “Ma quindi lei può sentire la famiglia di Giuseppe?“. E poi: “Ahh, la dottoressa Anita con contatti esterni”, o ancora: “Sono contenta che Giuseppe stia meglio, perché a prescindere dalle simpatie, questa è vita vera e la salute è la cosa più importante….ma Anita e il suo essere così avvantaggiata confronto agli altri, così tutelata e perennemente informata, me la fa proprio schifare, ogni giorno di più”.

Un altro utente dice: “Com’è possibile che Anita abbia contatti con l’esterno?? È assolutamente irregolare”. Qualcuno evoca anche il nome dell’autore del Gf a cui secondo diversi siti di gossip potrebbe essere legata Anita, Alessandro Santucci: “È stato Santucci a parlare con Anita?”. Nelle scorse settimane, sempre a proposito di Anita, ci sono state polemiche perché qualcuno ha insinuato che la concorrente fosse stata messa al corrente (e ‘avvisata’ in un certo senso) di alcuni commenti negativi al di fuori e di come il suo personaggio fosse (mal) visto all’esterno.

