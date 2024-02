Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi si sente male e lascia la casa in ambulanza

Malore per il concorrente Giuseppe Garibaldi, che ieri sera è stato portato via in ambulanza. “Ora sta bene e rientrerà appena possibile”, rassicura il Grande Fratello

Attimi di panico nella casa del Grande Fratello quando ieri sera il concorrente Giuseppe Garibaldi, di professione bidello, si è sentito male. Cosa esattamente sia successo non è ancora del tutto chiaro, visto che sono andate in scena solo alcune immagini di grande concitazione in cui alcuni coinquilini lanciavano l’allarme e chiedevano aiuto ad altri. “Corri!”, ha detto qualcuno. “Corri, subito!”. Stupore, sguardi cupi, concorrenti che si sono alzati e si sono messi a correre. L’inquadratura della diretta, poi, è passata in modo fisso sulla piscina, impedendo per alcune ore la possibilità di vedere cosa stava accadendo. Si è però sentito distintamente – mentre l’immagine era sempre fissa sull’acqua della piscina- il suono di un’ambulanza.

Sui social, gli utenti si sono scatenati in molte ipotesi. Alcuni hanno pensato al peggio, ovvero ad un infarto. E su questo ha pesato anche la frase pronunciata da Marco Maddaloni, che due volte ha detto agli altri inquilini “Non toccategli il cuore“. Altri fan, invece, hanno pensato a un più banale calo di zuccheri, dovuto al fatto che nella giornata di ieri Giuseppe si fosse allenato molto ma poi non avesse mangiato. Ancora, si è pensato anche ad uno svenimento, e magari questo potrebbe aver provocato una caduta del giovane concorrente. Molti utenti si chiedono se Giuseppe sia stato effettivamente portato via in ambulanza, cosa quanto mai probabile se si è sentito male in modo improvviso. Di certo c’è che Giuseppe è uscito dalla casa. La conferma è arrivata questa mattina dal profilo ufficiale del Grande fratello, che parla di “leggero malore” e spiega che il concorrente “è uscito temporaneamente dalla casa per sottoporsi ad accertamenti medici“. Dalla trasmissione arrivano però rassicurazioni: “Ora sta bene e rientrerà appena possibile”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).