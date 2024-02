Minimalismo giapponese con un tocco scandinavo nella collezione Sollerup di JYSK

I mobili ispirati al minimalismo giapponese con un tocco cool scandinavo della nuova collezione Sollerup di JYSK, portano in casa la “ormai intramontabile” tendenza Japandi

Calma e comfort grazie ai mobili ispirati al minimalismo giapponese con un tocco cool scandinavo, una tendenza “ormai intramontabile”, da Nord al Sud, da Est a Ovest.

Linee pulite, combinazioni di colori neutri, spazi luminosi ed elementi naturali sono i principi fondamentali che caratterizzano il Japandi. Gli arredi ispirati allo stile giapponese con un tocco scandinavo, sono una “ormai intramontabile” tendenza, da Nord al Sud, da Est a Ovest.

La nuova collezione SOLLERUP di JYSK si ispira proprio a questi principi: la combinazione di minimalismo giapponese e funzionalità scandinava che contribuisce a creare un’atmosfera tranquilla negli interni.

Lo stile Japandi è diffuso nelle case scandinave da molti anni e, forse, non è poi così strano. Lo stile giapponese e quello scandinavo vanno molto bene insieme. Perché, alla fine, si tratta di trovare la pace e di avvicinarsi alla natura.

Con i mobili di JYSK, che si ispirano ai principi giapponesi, ora ci si può rilassare completamente. La nuova collezione SOLLERUP è semplice, con i suoi colori neutri, le linee pulite e i materiali naturali che creano spazi luminosi e tranquilli in ogni ambiente. Grazie all’atmosfera calma e semplice generata, in casa è così possibile prendersi una pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni.

Il daybed SOLLERUP ha un’espressione minimalista, con il legno di pino chiaro tagliato in linee pulite. I cuscini in tessuto grigio perla che lo accompagnano lo rendono allo stesso tempo funzionale, potendo essere spostati a piacimento. In questo modo, è possibile utilizzarlo sia come divano che come letto.

Anche il tavolino SOLLERUP ha un aspetto minimalista grazie al legno di pino chiaro e alle linee pulite. Linee che creano anche spazio per riporre gli oggetti sotto il tavolo, dove è presente anche un piano inferiore che può essere utilizzato come spazio aggiuntivo per il tavolo o come contenitore. In questo modo, il tavolino ha più funzioni senza occupare più spazio.

I mobili della collezione SOLLERUP hanno in comune il fatto di essere tutti realizzati interamente in pino massello certificato FSC® come unico materiale (FSC® N001715). Pertanto, è facile dare un tocco personale ai mobili o riutilizzare il legno quando sarà il momento di cambiare l’arredamento.