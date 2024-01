Hoplà si rinnova con Idee Veg, la linea di prodotti vegetali

Stessa bontà e stessa qualità ma con una veste grafica ancora più chiara e pulita; arrivano sugli scaffali i prodotti dolci senza derivati animali firmati Hoplà Idee Veg

Hoplà Idee di Soia e Hoplà Veg&Bio si fondono nella nuova linea Hoplà Idee Veg con l’obiettivo di raggruppare tutti i prodotti del brand dedicati al 100% vegetale. La nuova veste grafica che accompagna il rebranding risulta chiara, pulita e di facile lettura e contiene tutte le informazioni essenziali per guidare il consumatore nella sua scelta. L’azzurro è il colore selezionato per le referenze salate che vedranno il loro ingresso nel mercato con il nuovo pack nei prossimi mesi e il rosa acceso è il colore per quelle dolci: Hoplà Idee Veg Da Montare, nei formati 200 ml e 500 ml, Spray e Bevanda Soia Barista, tutte già presenti a scaffale da gennaio 2024.

La scelta è dettata dalla volontà di andare incontro ai nuovi trend di mercato, attraverso un nuovo claim, evocativo e proiettato verso il futuro, per comunicare la linea 100% vegetale ideata dall’azienda marchigiana. Con il nome dei prodotti non cambiano i valori, la bontà e la cremosità, qualità già note e apprezzate da anni dal vasto pubblico di consumatori fidelizzati.

La prima a uscire sugli scaffali, dunque, è la linea Hoplà Idee Veg dedicata ai prodotti dolci: Bevanda Barista, realizzata con soia italiana e pensata per chi ama cappuccini schiumosi e avvolgenti. Da Montare, con un’ottima resa in fase di montatura, perfetta per decorare e farcire torte e dessert; Spray, l’abbinamento ideale con macedonie, gelati e caffè.

I prodotti Hoplà Idee Veg, tutti naturalmente privi di lattosio, senza glutine né grassi idrogenati, si rivolgono a chi sceglie di non mangiare derivati animali, agli allergici e intolleranti (a proteine del latte, lattosio, glutine) e a chi cerca prodotti più leggeri e digeribili ma non vuole rinunciare ad un momento di bontà.

Hoplà Idee Veg si presenta con il suo nuovo look a gennaio e non per caso. Questo mese infatti è dedicato a Veganuary, l’iniziativa veg a livello planetario arrivata alla decima edizione e volta a far provare l’alimentazione 100% vegetale al pubblico onnivoro. Lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 700.000 persone da tutti i continenti, che per 31 giorni si sono messe in gioco e hanno eliminato i prodotti animali dalla loro dieta. Attraverso ricette, consigli ed eventi, che verranno promosse sui social di Hoplà (IG: @hoplafacilelabonta – FB: @hoplatrevalli) in questo mese, si potranno provare i prodotti, scoprire nuovi piatti e assaporare tutto il buono del vegetale.