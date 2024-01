Immenso Sinner: rimonta Medvedev e trionfa all’Australian Open

Jannik Sinner è il primo italiano della storia a vincere l’Australian Open di tennis: in una finale pazzesca vince 3-2 in rimonta su Medvedev (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3)

A Melbourne, Jannik Sinner scrive una delle pagine più belle del tennis e dello sport italiano vincendo l’Australian Open nella finale contro il russo Medvedev. Una battaglia durata 3 ore e 46 minuti e conclusa al quinto set, dopo che l’altoatesino era stato sotto 0-2.

L’azzurro, ad appena 22 anni e dopo aver travolto in semifinale il numero 1 al mondo, il serbo Novak Djokovic, dimostra una forza mentale clamorosa e si impone per 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) in una finale che in molti, dopo i primi due set, avevano troppo frettolosamente archiviato nel cassetto dei rimpianti.

UN SUCCESSO STORICO

Sinner è il primo italiano a vincere l’Open d’Australia alla Rod Laver Arena. Per l’azzurro si tratta anche del primo Slam vinto in carriera, e per l’Italia un ritorno al successo in un torneo del Grande Slam che mancava da 48 anni: era il lontano 1976 quando Adriano Panatta vinse il Roland Garros a Parigi.

Alle 18 sarà trasmessa in chiaro una sintesi del match sul Nove.