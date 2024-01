Australian Open: meraviglioso Sinner, travolge Djokovic e vola in finale

Australian Open di tennis: Jannik Sinner nella storia. Batte Djokovic in semifinale e ora punta al primo Slam: in finale uno tra Medvedev o Zverev

Una notte magica che fa entrare di diritto Jannik Sinner nella storia del tennis mondiale. Il campione altoatesino, nella semifinale degli Australian Open, travolge Novak Djokovic, numero 1 al mondo, in 4 set: 6-1 6-2 6-7(6) 6-3.

Dopo le Finals di Malaga, con la vittoria in singolare e nel doppio, Sinner si conferma un boccone amaro per il serbo che, ad eccezione di un sussulto di orgoglio nel terzo set vinto al tie-break, non è mai stato in partita. Ora l’ultimo gradino per l’Olimpo del tennis: Sinner attende in finale il vincente della seconda semifinale tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Sinner è il quinto giocatore italiano di sempre a qualificarsi per una finale dello Slam. In passato, Nicola Pietrangeli ne ha giocate 4 e tutte al Roland Garros. Poi troviamo Giorgio de Stefani e Adriano Panatta, sempre sulla terra rossa di Parigi, e Matteo Berrettini sull’erba di Wimbledon dove fu sconfitto proprio dal serbo numero 1 del mondo. Oggi la vendetta sportiva servita da Sinner, primo giocatore italiano a battere il numero 1 del mondo in un torneo del Grande Slam.