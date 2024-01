Su Rai 5 il documentario “Figli della memoria” in prima visione

Per il Giorno della Memoria, “Figli della Memoria”, in onda sabato 27 gennaio alle 21.15 in prima assoluta su Rai 5 per la nuova stagione di “Visioni”

In occasione del Giorno della Memoria, “Figli della Memoria”, in onda sabato 27 gennaio alle 21.15 in prima assoluta su Rai 5 per la nuova stagione di “Visioni”, intraprende un viaggio all’interno di una memoria dolorosa, attraverso il racconto dei figli di sopravvissuti alla Shoah, dove i luoghi della mente coincidono ancora con i luoghi delle torture e del terrore: dal Binario 21 a Fossoli, alle immagini dei campi di Birkenau e Auschwitz sotto la neve.

Grazie alla voce dello storico Marcello Pezzetti, alle testimonianze dei figli dei sopravvissuti, e alla straordinaria partecipazione della senatrice Liliana Segre, “Visioni” si assume l’impegno di mantenere alta l’attenzione e la riflessione sulle radici e le cause del male e degli orrori del passato. Come diceva Elie Wiesel: “Ci chiediamo cosa succederà alla memoria della Shoah quando scomparirà anche l’ultimo sopravvissuto: i suoi figli saranno qui per continuare a testimoniare”.

“Visioni” è un programma di Alessandra Greca scritto con Emanuela Avallone, Silvia Benini, Francesca Filiasi, Paola Mordiglia, Anna Tinti e con Mirella Serri. Regia di Anna Tinti.