Mew rivela perché ha lasciato Amici 23: colpa della depressione

Mew rivela il motivo dell’addio ad Amici 23: “La depressione è tornata”. La ragazza racconta in un video la verità sulla sua uscita di scena

L’addio di Mew e Matthew ad Amici, nelle ultime settimane, ha scatenato i gossip più variegati. I due diretti interessati, diventati una coppia nella vita reale, non avevano mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ora è Mew a raccontare il vero motivo dell’uscita dalla scuola di Maria De Filippi. Lo fa con un video pubblicato su Instagram e intitolato semplicemente “Vi parlo”.

Si è trattata di “una scelta difficile, ma anche positiva”. Comunque inevitabile: “Purtroppo- spiega la ragazza- la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita e in questo caso nel momento più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare. Ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono pure riuscita, ma poi ho capito che si può stare male, che si può crollare, ma è importante parlarne, se ne deve parlare“.

Così, l’ormai ex allieva – al secolo Valentina Turchetto – ha scelto se stessa: “La salute mentale, per chi ne soffre come me da tanti anni, è una priorità. Chi ne soffre sa quanto sia difficile rimanere lontana in certi momenti dalle persone che ami e dai propri cari”.

L’appello è ai suoi coetanei e non solo: “E quindi nulla…abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100% e di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l’ambizione. Io prendo questi miei dolori che diventeranno musica, e la mia voce continuerà a salvarmi, passo dopo passo”.

Nel video, Mew parla delle “emozioni forti” provate nella scuola e del ritorno di “pensieri oscuri” che le hanno anche “fatto dubitare di me giorno dopo giorno nonostante il vostro amore e di quello delle persone all’interno del programma”.

LA RELAZIONE CON MATTHEW E I RUMORS SULLA GRAVIDANZA

Sul fidanzato dice: “Conoscere Matthew per me è stato bellissimo, mi ha aiutato tantissimo. L’amore che abbiamo è qualcosa di talmente vero che mi travolge”. La cantante non si tira indietro dal commentare il gossip principale apparso sui siti internet, ovvero quello che la vedeva in stato di gravidanza: “Mi travolge non tanto da essere incinta”.

E su Maria De Filippi non ha dubbi: “Se penso ad Amici, penso a Maria che è una donna incredibile, che mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento, mi dà l’appoggio di cui ho bisogno e, soprattutto, mi capisce. Per questo, il rapporto che abbiamo lo porterò assolutamente sempre nel cuore”.