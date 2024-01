Guenda Goria è incinta: l’annuncio da Caterina Balivo a “La Volta Buona”

Guenda Goria, figlia del giornalista Amedeo e della conduttrice Maria Teresa Ruta, è in dolce attesa. Lo ha rivelato lei stessa, ospite di Caterina Balivo a ‘La volta buona’ su Rai1. La ragazza ha spiegato che, dopo una gravidanza extrauterina, aveva subito l’asportazione di una tuba per questo pensava di non poter avere figli naturalmente.

“Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre”, ha detto nel salotto di Rai1, con accanto il futuro marito Mirko Gancitano. “Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo“.