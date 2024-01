Bandecchi scatenato in consiglio comunale: le parole del sindaco di Terni

Bandecchi scatenato in consiglio comunale: “Un uomo normale guarda il culo a una donna, se riesce se la tromba”. Le colorite esternazioni del sindaco di Terni in consiglio comunale

“Un uomo normale guarda il culo di una donna e forse ci prova: poi, se ci riesce se la tromba, se poi non ci riesce torna a casa. Offendetevi quanto c*zzo volete, ma questa è la mia idea”. Esternazioni poco ortodosse quelle del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, intervenuto oggi in consiglio comunale mentre era in discussione l’emendamento a un atto sulla violenza di genere.

A sollecitare il suo intervento sono state le parole della consigliera di Fdi Cinzia Fabrizi, la quale ha riportato le parole del sindaco in un’intervista, in cui Bandecchi parlava della contemporaneità dicendo, tra le altre cose: “Il problema è che oggi le donne sono diventate uomini perché le ragazze giovani ragionano come ragionavamo noi negli anni ’80 e gli uomini sono diventati un po’ fragili, solo che poi un uomo può ammazzare una donna, invece una donna ha più difficoltà ad ammazzare un uomo. “La città di Terni- spiega Fabrizi- ha quindi la necessità di esprimersi proprio perché ci sono queste dichiarazioni“.

A quel punto il sindaco ha preso la parola: “So che tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali. Per normali intendo sani di mente. E tutte le femmine normali mi hanno capito. Rivendico le mie parole tutte, una per una. Un uomo normale guarda il culo di una donna e forse ci prova: poi, se ci riesce se la tromba, se poi non ci riesce torna a casa. Offendetevi quanto c*zzo volete, ma questa è la mia idea“.

Bandecchi spiega poi che non voterà l’emendamento della discordia.

