Gossip: il nuovo fidanzato di Dua Lipa è l’attore Callum Turner

Gossip, Dua Lipa paparazzata con il nuovo fidanzato: l’attore Callum Turner. “Sono pazzi l’uno dell’altra”, ha riferito un testimone

Dua Lipa ha un nuovo amore. La cantante, prossima alla pubblicazione del suo nuovo album e al cinema al fianco di Henry Caville e Bryce Dallas Howard nel film Argylle – La super spia in uscita il 1 febbraio, è stata pizzicata insieme all’attore britannico Callum Turner.

A lanciare il rumor sulla coppia è stato Tmz con un video che ritrae la coppia ballare abbracciati. Quasi una settimana dopo, i due sono stati avvistati al ristorante R+D Kitchen di Santa Monica, in California. Seduti vicini, secondo testimoni, sono sembrati molto intimi. Dopo il pasto, la cantante di Houdini ha, poi, accompagnato Callum all’Aero Theatre dove si è svoto un Q&A per la sua nuova serie Masters of the Air.

Manca solo la conferma ufficiale insomma. Dua Lipa, però, sembra essere molto coinvolta, come ha rivelato una fonte a PageSix: “La loro frequentazione è una novità, ma sono pazzi l’uno dell’altra”. L’artista è tornata single da pochissimo, dopo l’addio al regista francese Romain Gavras. Dopo la separazione, la 28enne si è buttata nella musica e ha realizzato “un disco un po’ più grezzo. Voglio catturare l’essenza della gioventù e della libertà- ha spiegato a Rolling Stone- cosa succede quando ti diverti e lasci che le cose accadano, belle o brutte che siano. Tanto non puoi farci nulla, devi solo seguire il ritmo che ti impone la vita”.

Turner, invece, ha chiuso nel 2020 una relazione di 5 anni con Vanessa Kirby, volto della principessa Margaret nella serie di Netlix The Crown. Il 33enne ha recitato in film come Animali Fantastici, Emma e Assassin’s Creed.