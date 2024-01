Il video di Jennifer Lopez che irrompe sul palco della Drag Queen è virale

Jennifer Lopez irrompe a sorpresa nello show della Drag Queen che da sempre la imita anche nell’abbigliamento: il video è virale

Una sorpresa inaspettata fa urlare dalla gioia JustJoLopez, Jo W. Lopez, la Drag Queen che da sempre veste i panni di Jennifer Lopez. Proprio lei, la popstar 54enne, si è presentata allo show della drag in scena la scorsa domenica in West Hollywood.

JustJoLopez – con l’abito tale e quale a quello indossato dall’interprete nel video di “Can’t get enough”– ha abbracciato il suo idolo nella totale incredulità. Jlo ha, invece, sfoggiato una grande pelliccia chiara e cerchi dorati. Sotto un abito stampato e stivali bianchi alti.

“Can’t Get Enough” è il primo brano estratto dal nono album in studio di “JL – This Is Me…Now”. Con il suo videoclip musicale fa parte della “Musical Experience” This Is Me…Now: A Love Story, il film disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 16 febbraio. La clip è realizzata dal regista Dave Meyers (Drake, Taylor Swift, Harry Styles, Coldplay).