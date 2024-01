Emmy Awards 2024: trionfano Succession, The Bear e The Beef

Emmy Awards 2024: vincono Succession, The Bear e The Beef. Premiato anche Elton John che diventa il 19esimo personaggio del ‘club’ Egot

Si è svolta nella notte a Los Angeles la 75esima edizione degli Emmy Awards. Trionfo assoluto per Succession che vince ben 6 statuette.

La serie di HBO trionfa nelle categorie Miglior serie drammatica, Miglior regia per una serie drammatica e Miglior sceneggiatura per una serie drammatica per il terzo episodio della quarta stagione. E ancora premi per Miglior attore protagonista in una serie drammatica con Kieran Culkin, Miglior attrice protagonista in una serie drammatica con Sarah Snook e Miglior attore non protagonista in una serie drammatica con Matthew Macfadyen.

Anche The Bear, invece, fa man bassa portando a casa premi nelle categorie Miglior serie comica, Miglior regia per una serie comica, Miglior sceneggiatura per una serie comica. Riconoscimenti anche per Jeremy Allen White, recente vincitore di un Golden Globe e virale con gli scatti realizzati per Calvin Klein, premiato come Miglior attore protagonista in una serie comica, Ebon Moss-Bachrach Miglior attore non protagonista in una serie comica e Ayo Edebir Miglior attrice non protagonista in una serie comica.

Beef è la Miglior miniserie. Il progetto in 10 puntate creato per Netflix da Lee Sung Jin esce dalla serata a quota 5 premi. Vince anche in Miglior regia per una miniserie, serie antologica o film tv e Miglior sceneggiatura per una miniserie, serie antologica o film tv. Steven Yeun è Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv e Ali Wong è la Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv.

Da citare è il premio alla commossa Niecy Nash-Betts, Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv per Dahmer, la serie di Netflix che racconta la storia del serial killer Jeffrey Dahmer. Statuetta anche a Jennifer Coolidge per Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, ovvero. The White Lotus. Niente da fare Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe nominate nella stessa categoria e nel cast della seconda stagione della serie.

Tra i premiati anche Elton John per il ruolo di produttore esecutivo/interprete del suo concerto dal vivo Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium nella categoria Outstanding Variety Special (Live). Il cantautore diventa il 19esimo personaggio del ‘club’ Egot, ovvero vincitore di tutti i principali premi americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony).