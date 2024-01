Alberobello: ragazza fa cadere gattino nella fontana con un calcio, l’animale è morto

Orrore ad Alberobello: una ragazzina ha spinto un gattino in una fontana con un calcio. L’animale è morto annegato tra atroci sofferenze

Un video girato per goliardia che si è trasformato in tragedia. Ad Alberobello, in provincia di Bari, una ragazzina ha spinto un gatto in una fontana. Forse per vedere il gattino saltare dalla paura, forse per pura stupidità. E quello che doveva essere uno scherzo si è trasformato in un dramma: il gatto, Grey, appartenente a una colonia felina e accudito dalla proprietaria del bar sotto al Comune della città è deceduto tra atroci sofferenze: l’acqua della fontana era ghiacciata ed è morto annegato e assiderato.

“Il gatto non stava molto bene e la signora Catia lo accudiva personalmente. Qualche giorno fa ha visto su Instagram queste tragiche foto di questa ragazza, A. G., che ha spinto con un calcio il povero gatto all’interno della vasca dei pesci a fianco al Comune di Alberobello a pochi metri dal suo bar. L‘accaduto è avvenuto di notte in cui le temperature sono molto basse. Il gatto è stato trovato congelato e zuppo“, si legge sui social. La stessa barista, però, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Vi chiedo cortesemente di non sprofondare nell’odio, chi ha commesso il reato ne risponderà personalmente, abbiamo ovviamente denunciato l’accaduto, ma cortesemente saranno le autorità a vedersela. Qualsiasi atto di odio è ingiustificabile, l’atto commesso verrà punito da chi è il responsabile. Vi ringrazio per il supporto, vogliamo solo che queste cose non accadano più, e che chi ha fatto questo gesto, capisca l’enorme sbaglio che ha commesso”.

A trovare il gattino deceduto nella fontana è stata la stessa barista che pensava ad un incidente, ma il video postato sui social non lascia molte interpretazioni: nella didascalia si legge proprio ‘Amò beccati un po’ di notorietà’. I colpevoli del gesto sono stati denunciati.

FONTE. AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).