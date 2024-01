Doria 1905 ha aperto un negozio nel centro storico di Maglie

Lo storico brand salentino Doria 1905 ha inaugurato nelle settimane scorse un elegante flagship store, nel cuore del centro storico di Maglie

E’ una importante e significativa apertura, da tempo obiettivo aziendale, per saldare il legame dell’azienda con il territorio, sede della produzione, che è molto forte e radicato. La boutique Doria 1905 si trova in Via Giuseppe Pisanelli n. 7, nel cuore del centro storico di Maglie e si estende in uno spazio di circa 50 mq, allestito con eleganza essenziale e ricercata, in linea con l’essenza del marchio.

Era dunque strategico avere una boutique di rappresentanza, un flagship store proprio nel luogo in cui l’azienda opera.

Dopo la felice esperienza e il successo in ascesa grazie all’incremento del passaggio turistico della boutique monomarca di Bologna, questa apertura fa parte di un più ampio progetto del management aziendale, ovvero quello di puntare ad un’espansione graduale e oculata delle boutique Doria in luoghi strategici, nel tempo.

E’ nei progetti futuri considerare nuove eventuali possibilità di conquistare altre piazze, da valutare attentamente.

Il target di Doria è molto ampio, e in prospettiva si cerca si avvicinare sempre di più una clientela giovane, tra i 30 e i 40 anni, al mondo del cappello. Le nuove generazioni infatti possono rappresentare una fascia di clientela molto importante e sicuramente ricettiva.

Il cliente tipo poi è un soggetto appassionato dei prodotti di qualità, un cliente che riconosce il fair value delle cose, il loro valore equo. E l’azienda crede nella condivisione di valori con il cliente piuttosto che ad una loro mera targetizzazione.

Doria vuole rappresentare il Made in Italy, l’eccellenza locale, non solo per i clienti abituali, ma offrendosi ai i turisti che visitano lo splendido territorio del Salento, ormai fortunatamente destagionalizzato e rivolto a un viaggiatore più colto, che possa apprezzare le storiche manifatture italiane. E Doria 1905 è davvero un fiore all’occhiello dell’imprenditoria del Sud.

Tra i programmi di promozione dunque la creazione di sinergie e collaborazioni con le splendide strutture di accoglienza locali come Hotel e Dimore Storiche per raggiungere più turisti possibile e offerendo un’esperienza completa, un viaggio autentico nel saper fare e nell’intelligenza artigianale italiana.