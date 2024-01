Scommesse Golden Globe, i bookmaker puntano su Oppenheimer. Per il miglior attore sfida Murphy-Cooper, più lontano Di Caprio

Oppenheimer contro tutti. È questo il responso dei bookie alla vigilia dell’assegnazione dei Golden Globe, in programma nella notte italiana tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio. Il film, che racconta dell’avvento della bomba atomica, è nettamente favorito nella categoria Miglior film drammatico a 1,22 su Planetwin365 e 1,25 su Snai, con “Killer of the Flower Moon”, primo rivale offerto tra 4,33 e 4,50 volte la posta.

Stessa gerarchia anche per la Miglior Regia con Christopher Nolan, che ha diretto Oppenheimer, avanti a 1,16 su William Hill, nei confronti di un mostro sacro come Martin Scorsese, regista di “Killer of the Flower Moon”. Molto più incerta invece la lotta per il Miglior attore di film drammatico, con Cillian Murphy, attore protagonista di “Oppenheimer”, in pole a 1,50 nei confronti di Bradley Cooper, in scena con “Maestro”, visto vincente a 2,50, con Leonardo Di Caprio, sempre con “Killer of the Flower Moon” a chiudere il podio a quota 11. Il film di Nolan avanti anche nella categoria “Miglior attore non protagonista” con Robert Downey Jr proposto a 1,33, davanti a Ryan Gosling, di “Barbie”, costretto a inseguire a 4,50.

È proprio “Barbie” ad avere i favori della vigilia, a 2,25, come Miglior Commedia davanti a Holdovers proposto a 5,50. Proprio Holdovers però è in pole per il premio di Miglior Attore commedia o musical a 2 e per la palma di Miglior attrice non protagonista con Davine Joy Randolph, nettamente in pole a 1,24 volte la posta.