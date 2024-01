Virus respiratorio sinciziale: vaccino Arexvy efficace negli over 50

GSK ha rivelato che il suo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale Arexvy è in grado di suscitare l’immunità anche negli adulti di età compresa tra 50 e 59 anni

GSK ha rivelato i risultati preliminari di uno studio di fase III che dimostra che il suo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale Arexvy è in grado di suscitare l’immunità anche negli adulti di età compresa tra 50 e 59 anni.

La casa farmaceutica britannica non ha fornito dati dettagliati nel suo annuncio, ma ha dichiarato che intende presentare questi risultati alla riunione dell’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) dei Centers for Disease Control and Prevention statunitensi, che si terrà mercoledì.

Lo studio di Fase III ha dimostrato che, somministrato ad adulti di età compresa tra 50 e 59 anni, Arexvy è in grado di indurre una risposta immunitaria non inferiore a quella del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) attualmente approvato. Questo è stato vero per tutti i partecipanti di questa fascia d’età più giovane, così come per coloro che erano a maggior rischio di malattia da RSV a causa di alcune condizioni mediche sottostanti.

Anche i profili di sicurezza e reattogenicità di Arexvy nello studio sono stati coerenti con quanto stabilito in precedenza. Gli eventi avversi più comuni sono stati dolore, affaticamento e cefalea, per lo più lievi e transitori.

I risultati della Fase III evidenziano la “capacità di Arexvy di aiutare a proteggere gli adulti di età compresa tra i 50 e i 59 anni” che sono a più alto rischio di malattie del tratto respiratorio inferiore causate dall’infezione da RSV, ha dichiarato il CSO di GSK Tony Wood in un comunicato.

“Sottoporremo questi dati alla revisione normativa il più rapidamente possibile, con l’obiettivo di offrire per la prima volta agli adulti di questa fascia d’età l’opzione di un vaccino”, ha dichiarato Wood. L’azienda presenterà inoltre i risultati e le analisi complete dello studio in occasione di un futuro congresso medico.

Arexvy è il primo vaccino contro l’RSV approvato dalla Fda negli Stati Uniti e ha ottenuto l’autorizzazione nel maggio 2023. Tuttavia, l’indicazione attuale ne consente l’uso solo negli adulti di età pari o superiore a 60 anni. Poi è arrivato Abrysvo di Pfizer, approvato un mese dopo e destinato alla stessa popolazione vaccinale.

Tuttavia, nonostante la vittoria nella corsa all’RSV, GSK ha dichiarato nel suo briefing sugli utili del secondo trimestre di prevedere per Arexvy numeri di lancio inferiori a quelli registrati per il suo vaccino di successo contro l’herpes zoster, Shingrix. Tuttavia, l’azienda si aspetta che le inoculazioni di Arexvy siano un forte motore di crescita, soprattutto perché l’approvazione è arrivata in tempo per la stagione RSV 2023-2024. All’epoca, GSK stimava che circa 80 milioni di adulti anziani negli Stati Uniti avrebbero dovuto sottoporsi alla prima iniezione di RSV.

Nell’agosto 2023, GSK ha affermato che Pfizer aveva violato quattro brevetti relativi all’antigene utilizzato in Arexvy. Nella causa, depositata presso un tribunale federale del Delaware, GSK sostiene che Abrysvo di Pfizer utilizza le invenzioni protette di GSK. L’azienda britannica chiede un processo con giuria e danni monetari. Pfizer ha negato le accuse e ha dichiarato che difenderà la propria posizione.